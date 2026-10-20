ПриватБанк долучився до програми підтримки розподіленої генерації: які умови кредитування

ПриватБанк долучився до державної програми кредитування середнього та великого бізнесу для розвитку розподіленої генерації й відновлення інфраструктури. Кредити становитимуть від 100 млн до 1 млрд грн, а держава компенсуватиме 5,5 відсоткового пункту річної процентної ставки.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.

На що можна отримати кредит

Програма передбачає фінансування кількох напрямів:

будівництва та розвитку розподіленої генерації електроенергії;

підвищення стійкості паливної інфраструктури;

відновлення пошкоджених об'єктів генерації, складської та паливної логістики;

інвестиційних проєктів у переробній промисловості.

Також кошти можна спрямувати на поповнення товарних запасів підприємств оптової та роздрібної торгівлі, якщо вони були втрачені або пошкоджені через бойові дії.

Які умови кредитування

Розмір кредиту становить від 100 млн до 1 млрд грн. Для підприємств, що працюють у регіонах активних або можливих бойових дій, мінімальну суму знижено до 30 млн грн.

Держава компенсуватиме 5,5 відсоткового пункту річної процентної ставки. Комісія банку становитиме до 1%. Також передбачена можливість відстрочити платежі на строк до одного року. Вимоги до застави визначатимуться умовами кредитування.

Подати заявку на фінансування можна до 15 травня 2027 року.

Додамо, раніше ПриватБанк уклав дві угоди щодо підтримки українського бізнесу на загальну суму понад €1,18 млрд. Більша частина коштів піде на інвестиційні потреби компаній, які працюють у прифронтових регіонах.