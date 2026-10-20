RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,00

+0,14

EUR

50,53

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,22

45,06

EUR

51,00

50,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

ПриватБанк долучився до програми підтримки розподіленої генерації: які умови кредитування

гривні
ПриватБанк видаватиме бізнесу пільгові кредити на автономну енергетику та відбудову / Shutterstock

ПриватБанк долучився до державної програми кредитування середнього та великого бізнесу для розвитку розподіленої генерації й відновлення інфраструктури. Кредити становитимуть від 100 млн до 1 млрд грн, а держава компенсуватиме 5,5 відсоткового пункту річної процентної ставки.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.

На що можна отримати кредит

Програма передбачає фінансування кількох напрямів:

  • будівництва та розвитку розподіленої генерації електроенергії; 
  • підвищення стійкості паливної інфраструктури; 
  • відновлення пошкоджених об'єктів генерації, складської та паливної логістики; 
  •  інвестиційних проєктів у переробній промисловості.

Також кошти можна спрямувати на поповнення товарних запасів підприємств оптової та роздрібної торгівлі, якщо вони були втрачені або пошкоджені через бойові дії.

Які умови кредитування

Розмір кредиту становить від 100 млн до 1 млрд грн. Для підприємств, що працюють у регіонах активних або можливих бойових дій, мінімальну суму знижено до 30 млн грн.

Держава компенсуватиме 5,5 відсоткового пункту річної процентної ставки. Комісія банку становитиме до 1%. Також передбачена можливість відстрочити платежі на строк до одного року. Вимоги до застави визначатимуться умовами кредитування.

 Подати заявку на фінансування можна до 15 травня 2027 року.

Додамо, раніше ПриватБанк уклав дві угоди щодо підтримки українського бізнесу на загальну суму понад €1,18 млрд. Більша частина коштів піде на інвестиційні потреби компаній, які працюють у прифронтових регіонах.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності