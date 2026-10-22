Гранти, кредити та навчання: Ощадбанк відкрив прийом заявок у проєкт "Жіноча справа"

Ощадбанк запустив ініціативу "Жіноча справа" для жінок, які планують відкрити бізнес або розвивати власну справу. Проєкт об'єднує кредитування, гранти, навчання та консультації. На грантову складову передбачено близько €2 млн, а до участі планують залучити близько 5 000 жінок.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба держбанку.

"Ми хочемо, щоб підприємниці могли обирати підтримку відповідно до конкретних завдань свого бізнесу. Для одних це фінансування обладнання чи поповнення обігових коштів, для інших — грант на розвиток, нові знання або професійні контакти", — зазначила членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька під час презентації ініціативи.

Які кредити та гранти доступні зараз

Ініціатива об'єднує понад 10 програм Ощадбанку, сім державних програм і можливості п'яти міжнародних партнерів. На першому етапі доступні чинні кредитні продукти та окремі програми підтримки.

Кошти можна спрямувати на обладнання, обіговий капітал, інвестиції, франчайзинг та агробізнес. Зокрема, для придбання франшизи передбачено кредити до 5 млн грн, а для інвестиційних проєктів в агросекторі — до 10 млн грн. Строк кредитування може становити до 120 місяців. Пільговий період погашення основного боргу — до шести місяців для франчайзингу та до восьми місяців для агробізнесу.

Також діє програма "Рух вперед: гранти та консультування мікропідприємств", яка передбачає гранти до €8 000 і консультації з фінансових, бухгалтерських, податкових та юридичних питань. Участь залежить від критеріїв програми.

Які програми планують запустити

У IV кварталі 2026 року заплановано запуск програми BLOOM із кредитуванням до 1 млн грн і можливістю компенсації до 50% суми кредиту. Також планують запустити програму ЄБРР для фінансування обігових коштів та інвестицій.

У наступних етапах передбачено фінансування бізнесів, очолюваних жінками, за участю EFSE — до €20 млн у гривневому еквіваленті. На I квартал 2027 року заплановано кредитно-грантову програму для мікро- та малого бізнесу за участю German Sparkassenstiftung.

Навчання для підприємиць

На I квартал 2027 року також заплановано навчальну програму для близько 2 000 жінок за участю EFSE та Civitta. Вона передбачатиме навчання в Києві, Львові, Одесі та Полтаві й наставництво.

Окрема програма пропонує безкоштовне навчання та перенавчання для роботи у сферах транспорту, логістики й будівництва. За умовами програми учасниці можуть отримати €180 після здобуття нової спеціальності, а роботодавці — до €300 на компенсацію роботи наставника.

Як зазначили у банку, умови, строки подання заявок і доступність кожної програми визначатимуть окремо.

Нагадаємо, у квітні відбувся набір на програму менторської підтримки "Empowering Women in Agrifood GROW" (EWA GROW). Ініціатива спрямована на розвиток жіночого підприємництва в агропродовольчій сфері