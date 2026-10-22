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Гранты, кредиты и обучение: Ощадбанк открыл прием заявок в проект "Женское дело"

бизнес, женщины
Ощадбанк запустил программу поддержки женского бизнеса / Depositphotos

Ощадбанк запустил инициативу "Женское дело" для женщин, планирующих открыть бизнес или развивать собственное дело. Проект объединяет кредитование, гранты, обучение и консультации. На грантовую составляющую предусмотрено около 2 млн евро, а к участию планируют привлечь около 5 000 женщин.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба госбанка.

"Мы хотим, чтобы предприниматели могли выбирать поддержку в соответствии с конкретными задачами своего бизнеса. Для одних это финансирование оборудования или пополнение оборотных средств, для других - грант на развитие, новые знания или профессиональные контакты ", - отметила член правления Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая во время презентации инициативы.

Какие кредиты и гранты доступны сейчас

Инициатива объединяет более десяти программ Ощадбанка, семь государственных программ и возможности пяти международных партнеров. На первом этапе доступны действующие кредитные продукты и отдельные программы поддержки.

Средства можно направить на оборудование, оборотный капитал, инвестиции, франчайзинг и агробизнес. В частности, для приобретения франшизы предусмотрены кредиты до 5 млн грн, а для инвестиционных проектов в агросекторе — до 10 млн грн Срок кредитования может до 120 месяцев. Льготный период погашения основного долга – до шести месяцев для франчайзинга и до восьми месяцев для агробизнеса.

Также действует программа "Движение вперед: гранты и консультирование микропредприятий", которая предусматривает гранты до 8 000 евро и консультации по финансовым, бухгалтерским, налоговым и юридическим вопросам. Участие зависит от критериев программы.

Какие программы планируют запустить

В IV квартале 2026 года запланирован запуск программы BLOOM с кредитованием до 1 млн грн и возможностью компенсации до 50% суммы кредита. Также планируется запустить программу ЕБРР для финансирования оборотных средств и инвестиций.

На следующих этапах предусмотрено финансирование бизнесов, возглавляемых женщинами, с участием EFSE – до €20 млн в гривневом эквиваленте. На I квартал 2027 года запланирована кредитно-грантовая программа для микро- и малого бизнеса с участием German Sparkassenstiftung.

Обучение для предпринимателей

На I квартал 2027 года также запланирована обучающая программа для около 2 000 женщин с участием EFSE и Civitta. Она предполагает обучение в Киеве, Львове, Одессе и Полтаве и наставничество.

Отдельная программа предлагает бесплатное обучение и переобучение для работы в сфере транспорта, логистики и строительства. По условиям программы участницы могут получить €180 после получения новой специальности, а работодатели — до €300 на компенсацию работы наставника.

Как отметили в банке, условия, сроки подачи заявок и доступность каждой программы будут определяться отдельно.

Напомним, в апреле состоялся набор на программу менторской поддержки "Empowering Women in Agrifood GROW" (EWA GROW). Инициатива направлена на развитие женского предпринимательства в агропродовольственной сфере

Автор:
Татьяна Ковальчук

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