Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Наличный курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина вводит инициативу WE Finance Code для поддержки женского бизнеса

женщина
Женщины открывают 61% новых ФЛП / Depositphotos

Украина присоединяется к глобальной инициативе WE Finance Code по расширению доступа к финансированию для женщин-предпринимателей

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Более 70 представителей банковского сектора и кредитных союзов присоединились к вебинару по присоединению к глобальной инициативе WE Finance Code. Мероприятие прошло при поддержке профильных ведомств и международных партнеров.

Проект направлен на расширение доступа к капиталу для предприятий, управляемых женщинами.

Роль женщин-предпринимателей в военной экономике

Представители Министерства экономики подчеркнули, что отсутствие равного доступа к финансированию сдерживает всеобщее развитие страны. На сегодняшний день женщины в Украине являются одной из ключевых движущих сил экономического развития.

Статистика свидетельствует, что 61% новых ФЛП открывается именно женщинами, а треть всех компаний в стране работает под их руководством.

В условиях войны реализация этого экономического потенциала критически важна для устойчивости государства.

"Сегодня женщины в Украине являются одной из движущих сил в экономике. Поэтому без равного доступа к финансированию не будет равных возможностей, а значит, страна не сможет реализовать свой полный экономический потенциал", - отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дария Марчак.

О WE Finance Code

WE Finance Code — это глобальная многосторонняя инициатива, внедряемая более чем в 30 странах мира.

Она объединяет поставщиков финансовых услуг, регуляторов и других участников экосистемы вокруг совместного обязательства: расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами.

Подписавшиеся берут на себя добровольное обязательство действовать скоординированно, улучшая подходы к поддержке и финансированию бизнесов, возглавляемых женщинами, чтобы способствовать их росту и вкладу в экономическое развитие и устойчивость.

По словам представителей НБУ, регулятор планирует координировать усилия банков, уже начали внедрять решения для расширения кредитования женского бизнеса.

Ожидается, что присоединение к глобальному коду поможет финансовым институтам не только реагировать на текущие изменения, но и активно формировать новые условия для экономического роста.

Напомним, в Украине началась вторая волна информационной кампании "Конечно, сможешь!", Цель которой - расширить профессиональные возможности для женщин, поощрить их работать в различных отраслях экономики и привлечь внимание к вопросу равной оплаты труда.

Автор:
Татьяна Бессараб