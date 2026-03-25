Украина вводит инициативу WE Finance Code для поддержки женского бизнеса

Украина присоединяется к глобальной инициативе WE Finance Code по расширению доступа к финансированию для женщин-предпринимателей

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Более 70 представителей банковского сектора и кредитных союзов присоединились к вебинару по присоединению к глобальной инициативе WE Finance Code. Мероприятие прошло при поддержке профильных ведомств и международных партнеров.

Проект направлен на расширение доступа к капиталу для предприятий, управляемых женщинами.

Роль женщин-предпринимателей в военной экономике

Представители Министерства экономики подчеркнули, что отсутствие равного доступа к финансированию сдерживает всеобщее развитие страны. На сегодняшний день женщины в Украине являются одной из ключевых движущих сил экономического развития.

Статистика свидетельствует, что 61% новых ФЛП открывается именно женщинами, а треть всех компаний в стране работает под их руководством.

В условиях войны реализация этого экономического потенциала критически важна для устойчивости государства.

"Сегодня женщины в Украине являются одной из движущих сил в экономике. Поэтому без равного доступа к финансированию не будет равных возможностей, а значит, страна не сможет реализовать свой полный экономический потенциал", - отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дария Марчак.

О WE Finance Code

WE Finance Code — это глобальная многосторонняя инициатива, внедряемая более чем в 30 странах мира.

Она объединяет поставщиков финансовых услуг, регуляторов и других участников экосистемы вокруг совместного обязательства: расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами.

Подписавшиеся берут на себя добровольное обязательство действовать скоординированно, улучшая подходы к поддержке и финансированию бизнесов, возглавляемых женщинами, чтобы способствовать их росту и вкладу в экономическое развитие и устойчивость.

По словам представителей НБУ, регулятор планирует координировать усилия банков, уже начали внедрять решения для расширения кредитования женского бизнеса.

Ожидается, что присоединение к глобальному коду поможет финансовым институтам не только реагировать на текущие изменения, но и активно формировать новые условия для экономического роста.

