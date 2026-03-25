Україна впроваджує ініціативу WE Finance Code для підтримки жіночого бізнесу

Україна приєднується до глобальної ініціативи WE Finance Code для розширення доступу до фінансування для жінок-підприємиць

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Понад 70 представників банківського сектору та кредитних спілок долучилися до вебінару щодо приєднання до глобальної ініціативи WE Finance Code. Захід пройшов за підтримки профільних відомств і міжнародних партнерів.

Проєкт спрямований на розширення доступу до капіталу для підприємств, якими керують жінки.

Роль жінок-підприємиць у військовій економіці

Представники Міністерства економіки наголосили, що відсутність рівного доступу до фінансування стримує загальний розвиток країни. На сьогодні жінки в Україні є однією з ключових рушійних сил економічного розвитку.

Статистика свідчить, що 61% нових ФОП відкривають саме жінки, а третина всіх компаній у країні працює під їхнім керівництвом.

В умовах війни реалізація цього економічного потенціалу є критично важливою для стійкості держави.

"Сьогодні жінки в Україні є однією з рушійних сил в економіці. Тому без рівного доступу до фінансування не буде рівних можливостей — а отже, країна не зможе реалізувати свій повний економічний потенціал" – відзначила заступниця міністра економіки, довкілля і сільського господарства України Дарія Марчак.

Про WE Finance Code

WE Finance Code — це глобальна багатостороння ініціатива, яка впроваджується більш ніж у 30 країнах світу.

Вона об’єднує постачальників фінансових послуг, регуляторів та інших учасників екосистеми навколо спільного зобов’язання: розширення доступу до фінансування для мікро-, малих і середніх підприємств, очолюваних жінками.

Підписанти беруть на себе добровільне зобов’язання діяти скоординовано, покращуючи підходи до підтримки та фінансування бізнесів, очолюваних жінками, щоб сприяти їхньому зростанню та внеску в економічний розвиток і стійкість.

За словами представників НБУ, регулятор планує координувати зусилля банків, які вже почали впроваджувати рішення для розширення кредитування жіночого бізнесу.

Очікується, що приєднання до глобального коду допоможе фінансовим інституціям не лише реагувати на поточні зміни, а й активно формувати нові умови для економічного зростання.

Нагадаємо, в Україні розпочалася друга хвиля інформаційної кампанії “Звісно, зможеш!”, яка має на меті розширити професійні можливості для жінок, заохотити їх працювати в різних галузях економіки та привернути увагу до питання рівної оплати праці.