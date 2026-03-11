В Україні стартувала кампанія про рівну оплату праці для жінок: що відомо

В Україні розпочалася друга хвиля інформаційної кампанії “Звісно, зможеш!”, яка має на меті розширити професійні можливості для жінок, заохотити їх працювати в різних галузях економіки та привернути увагу до питання рівної оплати праці.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Жінок заохочують працювати у нових професіях

Повномасштабна війна суттєво вплинула на всі сфери життя в Україні - від економіки та ринку праці до соціального розвитку. Досягнення, яких раніше вдалося досягти у скороченні економічної нерівності, опинилися під загрозою. Зокрема, за даними Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб (RDNA5), гендерний розрив в оплаті праці, який до 2022 року поступово зменшувався, після початку повномасштабного вторгнення знову почав зростати.

Кампанія "Звісно, зможеш!" відповідає цілям Стратегії зайнятості населення України до 2030 року. Документ визначає залучення жінок до ринку праці одним із ключових напрямів державної політики. Сьогодні жінки становлять понад 80% зареєстрованих безробітних. Серед основних перешкод для їхнього працевлаштування називають професійну сегрегацію, вимушене переміщення, значний обсяг неоплачуваної доглядової праці, обмежений доступ до гнучких форм зайнятості, можливостей навчання та інфраструктури догляду.

Окрему увагу експерти звертають на ситуацію з молоддю. Серед українців віком від 15 до 29 років кожен п’ятий не навчається, не працює і не проходить професійного навчання. Близько 70% цієї групи становлять молоді жінки, що створює ризик втрати значного потенціалу для розвитку країни.

Саме тому друга хвиля кампанії "Звісно, зможеш!" спрямована на те, щоб показати жінкам реальні можливості для професійної реалізації, підтримати їх у виборі професії та допомогти долати стереотипи на ринку праці.

Реформи й перенавчання

Держава, бізнес і громадський сектор створили широкий спектр програм підтримки для жінок, які хочуть працювати, навчатися чи розвивати власну справу. Щоб спростити доступ до цих можливостей, у межах кампанії "Звісно, зможеш!" працює платформа youcan.com.ua - єдиний навігатор, що збирає всі програми та інструменти в одному місці і пропонує практичні маршрути для кожної жінки.

Відкриваються нові можливості для навчання та перекваліфікації у сферах, які раніше вважалися "чоловічими": демінерки, водійки автобусів та важкої техніки, енергетикині, операторки верстатів. Це галузі з дефіцитом кадрів та гідною оплатою праці.

Кампанія відповідає завданням Стратегії зайнятості: забезпечити доступ до інформації про актуальні професії, навчання, зміну професійного напрямку та повернення до роботи після перерви.

"Ширше залучення жінок до всіх секторів економіки допомагає долати кадровий дефіцит і підтримує економіку в умовах війни", - зазначила заступниця міністра економіки Дарія Марчак.

Кампанія реалізується ООН Жінки у партнерстві з Міністерством економіки України за підтримки урядів Данії, Канади, Хорватії та Швеції.

Нагадаємо, середня зарплата за роки повномасштабної війни зросла майже на 94%. Кількість вакансій зросла на 13%, а ось число охочих працювати скоротилось на 3,5%.