В Украине стартовала кампания о равной оплате труда для женщин: что известно

В Украине началась вторая волна информационной кампании "Конечно, сможешь!", Цель которой - расширить профессиональные возможности для женщин, поощрить их работать в различных отраслях экономики и привлечь внимание к вопросу равной оплаты труда.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Женщин поощряют работать в новых профессиях

Полномасштабная война оказала существенное влияние на все сферы жизни в Украине - от экономики и рынка труда до социального развития. Достижения, которых удалось достичь в сокращении экономического неравенства, оказались под угрозой. В частности, по данным Быстрой оценки причиненного ущерба и потребностей (RDNA5), гендерный разрыв в оплате труда, который к 2022 году постепенно уменьшался, после начала полномасштабного вторжения снова начал расти.

Компания "Конечно, сможешь!" отвечает целям Стратегии занятости населения Украины до 2030 года. Документ определяет вовлечение женщин в рынок труда одним из ключевых направлений государственной политики. Сегодня женщины составляют более 80% зарегистрированных безработных. Среди основных препятствий для их трудоустройства называют профессиональную сегрегацию, вынужденное перемещение, значительный объем неоплачиваемого ухода за трудом, ограниченный доступ к гибким формам занятости, возможностям обучения и инфраструктуре ухода.

Особое внимание эксперты обращают на ситуацию с молодежью. Среди украинцев от 15 до 29 лет каждый пятый не учится, не работает и не проходит профессионального обучения. Около 70% этой группы составляют молодые женщины, что создает риск утраты значительного потенциала для развития страны.

Именно поэтому вторая волна кампании "Конечно, сможешь!" направлена на то, чтобы показать женщинам реальные возможности профессиональной реализации, поддержать их в выборе профессии и помочь преодолевать стереотипы на рынке труда.

Реформы и переобучение

Государство, бизнес и общественный сектор создали широкий спектр программ поддержки для женщин, желающих работать, учиться или развивать собственное дело. Чтобы упростить доступ к этим возможностям, в рамках кампании "Конечно, сможешь!" работает платформа youcan.com.ua – единственный навигатор, который собирает все программы и инструменты в одном месте и предлагает практические маршруты для каждой женщины.

Открываются новые возможности для обучения и переквалификации в сферах, которые раньше считались "мужскими": деминерки, водители автобусов и тяжелой техники, энергетики, операторы станков. Это отрасли с дефицитом кадров и достойной оплатой труда.

Кампания отвечает задачам Стратегии занятости: обеспечить доступ к информации об актуальных профессиях, обучении, смене профессионального направления и возвращении к работе после перерыва.

"Более широкое привлечение женщин ко всем секторам экономики помогает преодолевать кадровый дефицит и поддерживает экономику в условиях войны", - отметила заместитель министра экономики Дария Марчак.

Кампания реализуется ООН Женщины в партнерстве с Министерством экономики Украины при поддержке правительства Дании, Канады, Хорватии и Швеции.

Напомним, средняя зарплата за годы полномасштабной войны выросла почти на 94%. Количество вакансий выросло на 13%, а вот число желающих работать сократилось на 3,5%.