ПриватБанк запустил открытый банкинг для ФЛП: что это такое и нужна ли эта функция

ПриватБанк запустил открытый банкинг в Приват24 для физических лиц и в вебверсии “Приват24 для бизнеса” для ФЛП. Теперь можно просматривать счета других банков и проводить платежи через один сервис. Предприниматели, работающие с несколькими банками, могут контролировать остатки и движение средств, не переходя постоянно между приложениями. Подключение бесплатно.

Обычные комиссии за платежи остаются. Сейчас новый сервис поддерживает только один банк для ФЛП. Dilo объясняет, насколько полезен такой сервис для предпринимателей.

Что такое открытый банкинг и как он работает

Открытый банкинг или Open Banking дает банкам и финансовым сервисам возможность обмениваться сведениями о счетах клиента, если он на это согласился. Для этого используются специальные защищенные каналы обмена данными, которые называют API. К примеру, ФЛП имеет счета в ПриватБанке и monobank. Раньше, чтобы проверить поступление или совершить платеж, он пользовался двумя банковскими сервисами. Теперь он может добавить счет monobank в "Приват24 для бизнеса".

Счета остаются в своих банках. ПриватБанк получает доступ к согласованной информации. Предприниматель может смотреть остатки, просматривать историю сделок и создавать платежи. В Украине открытый банкинг был введен 1 августа 2025 года.

Как это поможет ФЛП управлять деньгами

Предприниматели, часто пользующиеся несколькими счетами, получат наибольшую выгоду. Представьте, что интернет-магазин получает часть денег от покупателей на monobank, а за аренду и услуги поставщиков платит через ПриватБанк. В этом случае владелец может посмотреть остатки на обоих счетах в одном кабинете. Это упрощает контроль за деньгами, когда нужно выбрать, с какого счета платить следующие расходы.

Банк также сообщает, что можно производить платежи с подключенных счетов. Но открытый банкинг не сводит все деньги в одно место. Если на одном счете не хватает денег, другой счет сам не опрокинет туда деньги.

Сейчас в вебверсии "Приват24 для бизнеса" можно подключать только счета ФЛП в mono. Банк планирует разрешить подключение счетов юридических лиц позже.

Будет ли это стоить денег

В ПриватБанке подключить посторонний счет, просматривать остатки и историю сделок можно без оплаты. Само подключение бесплатное, а переводы нет. При оплате с подключенного счета банк, где лежат деньги, может принимать стандартную комиссию по тарифу клиента. Поэтому сейчас ФЛП получает главную экономическую выгоду посредством сокращения времени на проверку счетов. Запуск сервиса не дает гарантию прямой экономии на комиссиях.

Заменит ли открытый банкинг бухгалтерский учет

Пересмотр сделок на нескольких счетах помогает предпринимателю следить за финансами. Однако это не дает автоматического расчета налогов. Государственная налоговая служба объясняет, что ФЛП первой, второй и третьей группы без НДС фиксируют только полученные доходы. Расходы они не учитывают.

Но не все поступающие на счет предпринимателя средства нужно еще раз учитывать как доход. Например, если ФЛП переводит уже обложенные налогом деньги между своими предпринимательскими счетами, этот перевод в определенных налоговых условиях не считается повторным доходом.

Имеются и технические ограничения. По данным monobank, через интерфейс открытого банкинга можно увидеть историю сделок только за последние 31 день от даты запроса. Разрешение на доступ к информации действует до 90 дней, затем его нужно обновить. Поэтому для налогового учета предприниматель все равно должен иметь правильные документы и полный список доходов за нужный период.

Какие риски и ограничения следует учесть

Чтобы подключить посторонний счет, ФЛП подтверждает согласие в банке, где открыл этот счет. Пароли от банковских приложений не передают. В то же время, когда предоставляется доступ к истории операций, другой банк получает согласованные данные о движении средств. Перед подключением необходимо проверить, какие данные будут доступны.

Согласие можно отозвать в любое время. Будущая польза открытого банкинга зависит от количества присоединяющихся к сервису банков и от того, какие возможности они предложат. ПриватБанк говорит, что планирует добавить новые учреждения для подключения.

Сейчас сервис больше всего подходит ФЛП, имеющим счета и в ПриватБанке, и в monobank. Предприниматели со счетами в других банках пока не могут полноценно воспользоваться новым инструментом.

Кто первым запустил открытый банкинг в Украине

ПриватБанк не был первым, кто запустил открытый банкинг. Еще 11 июня 2026 аналогичный сервис запустил ПУМБ. Его пользователи получили возможность просматривать счета ПриватБанка и А-Банка и инициировать платежи через приложение ПУМБ. К развитию открытого банкинга также присоединились UKRSIBBANK и Sense Bank. Особенность нового сервиса ПриватБанка заключается в том, что он уже доступен для ФЛП.