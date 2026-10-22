Один из крупнейших банков Британии уволит 5 000 работников из-за перехода на ИИ

Один из крупнейших банков Великобритании Barclays объявил о намерении сократить 5 000 рабочих мест в рамках программы по снижению затрат и масштабному внедрению искусственного интеллекта в операционную деятельность.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Планируемые увольнения составляют примерно 5% общего штата финучреждения. Наибольший удар придется на IT-разработчиков, а около 60% всех сокращений будут касаться вспомогательных функций, поскольку, как отмечают в банке, технологии ИИ существенно повышают производительность труда. Еще 1 000 сотрудников кредитор уволил в первой половине года.

Исполнительный директор Barclays К. С. Венкатаришнан отметил, что финучреждение будет масштабно внедрять искусственный интеллект, однако эта технология является лишь дополнительным инструментом повышения эффективности, а не основной основой бизнеса.

За первые девять месяцев 2026 года банк потратил на перестройку процессов 307 млн. фунтов стерлингов и планирует выделить еще около 300 млн. фунтов до конца года.

Финансовые показатели и реакция рынка

Объявление об увольнении прозвучало одновременно с отчетом за третий квартал. Доналоговая прибыль финучреждения выросла на 12% — до 2,3 млрд фунтов стерлингов, однако оказалась ниже ожиданий аналитиков лондонского Сити (2,42 млрд фунтов). Выручка поднялась на 3% в годовом исчислении — до 7,4 млрд фунтов.

Показатели сдержали проседание прибыли в подразделении торговли инструментами с фиксированной доходностью на 19%. В то же время направление торговли акциями продемонстрировало лучший квартал за более чем десятилетие, принеся 1 млрд фунтов выручки (рост почти на 50%). В начале торгов акции Barclays снижались на 2%, после чего частично восстановили потери.

Напомним, по оценкам МВФ, искусственный интеллект грозит сокращением 40% рабочих мест в мире, поскольку стремительное развитие технологий хоть и спасает мировую экономику от падения, но создает вызовы для трудоустройства, образования и правительств.