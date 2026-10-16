Финансовый сектор под угрозой ИИ: G7 готовит стресс-тесты и симуляции кибератак для банков

Ведущие экономики мира усиливают защиту от масштабных кибератак на финансовый сектор и глобальные рынки и готовят специальные симуляционные учения на фоне беспокойства рисками от передовых моделей искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Министры финансов стран "Группы семи" на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда в Бангкоке согласовали проведение командно-штабных учений и стресс-тестов для противодействия будущим угрозам.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма сообщила, что заместители руководителей финансовых ведомств обсудили проведение этих симуляций, и страны G7 приняли решение об их реализации.

По словам одного из присутствовавших на заседании должностных лиц, к учениям могут привлечь коммерческие банки, а сами сценарии будут разрабатывать различные финансовые органы G7. Результаты проверят действенность действующих правительственных инструкций на случай масштабных киберкризисов и выявят слабые места.

Другой источник издания отметил, что обучение будет напоминать проверку реакции пилотов на чрезвычайные ситуации в авиасимуляторах: они могут содержать как сценарии использования ИИ для усиления кибератаки, так и нападения на инфраструктуру самого искусственного интеллекта.

Рост системных рисков и реакция МВФ

Международный валютный фонд во флагманском отчете о мировой финансовой стабильности назвал киберпреступность с участием ИИ одной из трех наибольших угроз системе. В организации предупредили, что мощные киберинциденты способны взорвать доверие к рынкам и нарушить функционирование критической инфраструктуры.

Замруководителя отдела анализа глобальных рынков МВФ Кайо Феррейра обратил внимание на сокращение промежутка между обнаружением цифровых уязвимостей и их использованием хакерами.

В 2026 году в более чем 70% случаев излом происходил в день обнародования информации о слабом месте или даже раньше (в 2025 году этот показатель был на 20 процентных пунктов меньше, а в 2018 году составил лишь около 20%).

Кроме того, активная цифровизация и зависимость финансовых компаний от сторонних сервисов создают концентрированные цели, нарушения которых могут разрушить рыночное доверие даже без прямой потери денег.

Признаки применения ИИ при атаках на банки недавно фиксировали в Южной Корее, а Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) предупредило, что передовые системы обнаруживают проблемы быстрее, чем компании успевают их исправлять. Председатель Совета по финансовой стабильности (FSB) и руководитель Банка Англии Эндрю Бейли подчеркнул, что регуляторы активизировали работу над этой темой и призвал к более масштабному тестированию моделей ИИ и повышению стандартов безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что риски от стремительного развития искусственного интеллекта могут превысить его возможности, если регуляторы вовремя не введут соответствующие меры предосторожности и этическую базу. В МВФ предупреждали, что мир до сих пор недооценивает масштаб потенциальных угроз бума технологий ИИ.