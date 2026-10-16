Фінансовий сектор під загрозою ШІ: G7 готує стрес-тести та симуляції кібератак для банків

Провідні економіки світу посилюють захист від масштабних кібератак на фінансовий сектор і глобальні ринки та готують спеціальні симуляційні навчання на тлі занепокоєння ризиками від передових моделей штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Міністри фінансів країн "Групи семи" на полях щорічної зустрічі Міжнародного валютного фонду у Бангкоку погодили проведення командно-штабних навчань і стрес-тестів для протидії майбутнім загрозам.

Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма повідомила, що заступники керівників фінансових відомств обговорили проведення цих симуляцій, і країни G7 ухвалили рішення про їх реалізацію.

За словами одного з посадовців, який був присутній на засіданні, до навчань можуть залучити комерційні банки, а самі сценарії розроблятимуть різні фінансові органи G7. Результати перевірять дієвість чинних урядових інструкцій на випадок масштабних кіберкриз та виявлять слабкі місця.

Інше джерело видання зазначило, що навчання нагадуватимуть перевірку реакції пілотів на надзвичайні ситуації в авіасимуляторах: вони можуть містити як сценарії використання ШІ для посилення кібератаки, так і напади на інфраструктуру самого штучного інтелекту.

Зростання системних ризиків та реакція МВФ

Міжнародний валютний фонд у флагманському звіті про світову фінансову стабільність назвав кіберзлочинність за участі ШІ однією з трьох найбільших загроз системі. В організації попередили, що потужні кіберінциденти здатні підірвати довіру до ринків і порушити функціонування критичної інфраструктури.

Заступник керівника відділу аналізу глобальних ринків МВФ Кайо Феррейра звернув увагу на скорочення проміжку між виявленням цифрових уразливостей та їх використанням хакерами.

У 2026 році в понад 70% випадків злам відбувався в день оприлюднення інформації про слабке місце або навіть раніше (у 2025 році цей показник був на 20 відсоткових пунктів меншим, а у 2018 році становив лише близько 20%).

Крім того, активна цифровізація та залежність фінансових компаній від сторонніх сервісів створюють концентровані цілі, порушення яких може зруйнувати ринкову довіру навіть без прямої втрати грошей.

Ознаки застосування ШІ під час атак на банки нещодавно фіксували в Південній Кореї, а Управління з фінансового нагляду Великої Британії (FCA) попередило, що передові системи виявляють проблеми швидше, ніж компанії встигають їх виправляти. Голова Ради з фінансової стабільності (FSB) та керівник Банку Англії Ендрю Бейлі наголосив, що регулятори активізували роботу над цією темою, та закликав до більш масштабного тестування моделей ШІ й підвищення стандартів безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ризики від стрімкого розвитку штучного інтелекту можуть перевищити його можливості, якщо регулятори вчасно не запровадять належні запобіжні заходи та етичну базу. У МВФ попереджали, що світ досі недооцінює масштаб потенційних загроз від буму технологій ШІ.