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Мир недооценивает опасности искусственного интеллекта: МВФ предупредил о рисках

искусственный интеллект
В МВФ рассказали о рисках от бума ИИ / Freepik

Риски искусственного интеллекта могут превысить его возможности, если не будут введены надлежащие меры предосторожности и нравственной базы.

Как сообщает Dilo, об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters.

Она поддержала соединение саморегулирования отрасли и привлечение ключевых правительств. Георгиева подчеркнула, что хотя ИИ уже укрепляет мировую экономику, он может повлечь негативные потрясения без быстрого роста производительности.

Она сравнила нынешнее развитие технологии с гоночными болидами "Формулы-1", несущихся без защитных барьеров для зрителей, отметив необходимость доступа к цифровой инфраструктуре и электроэнергии для всех стран.

Позиция разработчиков

Соучредитель компании Anthropic Джек Кларк подхватил аналогию, пошутив о гонках ночью и возможном отсутствии тормозов в машинах. Он согласился, что регулирование не должно быть полностью добровольным, и поддержал необходимость введения стандартов здравого смысла для внушения доверия к технологии.

По его словам, Anthropic уже привлекает посторонних оценщиков к проверке данных и тестированию систем, а установление стандартов начинается через политические рамки в Европейском Союзе и обязательства в США.

Кларк также приветствовал подобные инициативы по прозрачности со стороны компании SpaceX Илона Маска.

США предлагают изменить терминологию

В то же время, заместитель министра финансов США Эрин Браун во время отдельной пресс-конференции отметила, что МВФ слишком сосредоточен на рисках и должен уделять больше внимания положительным экономическим возможностям искусственного интеллекта.

Правительство США теперь предлагает называть эту технологию "суперинтеллектом", и Вашингтон уже ведет переговоры с акционерами фонда о принятии нового названия в совместном заявлении. Позитивный настрой относительно согласованности стандартов тестирования подтвердил и глава Банка Англии Эндрю Бейли.

К дискуссии присоединился также глава Федеральной резервной системы Кевин Уорш, отметив, что в США подход к оценке технологии смещается в сторону понятия "суперинтеллект".

Ранее сообщалось, что китайский лидер отрасли спрогнозировал массовый выход роботов на рынок вместо живых работников. Человекоподобные работы достигнут уровня массового рынка в течение ближайших 2–10 лет, как только производители решат проблемы, ограничивающие их практическую полезность.

Автор:
Татьяна Бессараб

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