Один із найбільших банків Британії звільнить 5 000 працівників через перехід на ШІ

Один із найбільших банків Великої Британії Barclays оголосив про намір скоротити 5 000 робочих місць у межах програми зі зниження витрат та масштабного впровадження штучного інтелекту в операційну діяльність.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Заплановані звільнення становлять приблизно 5% загального штату фінустанови. Найбільший удар припаде на IT-розробників, а близько 60% усіх скорочень стосуватимуться допоміжних функцій, оскільки, як зазначають у банку, технології ШІ суттєво підвищують продуктивність праці. Ще 1 000 співробітників кредитор звільнив у першій половині року.

Виконавчий директор Barclays К. С. Венкатарішнан зазначив, що фінустанова масштабно впроваджуватиме штучний інтелект, проте ця технологія є лише додатковим інструментом підвищення ефективності, а не основною основою бізнесу.

За перші дев'ять місяців 2026 року банк витратив на перебудову процесів 307 млн фунтів стерлінгів і планує виділити ще близько 300 млн фунтів до кінця року.

Фінансові показники та реакція ринку

Оголошення про звільнення пролунало одночасно зі звітом за третій квартал. Доподатковий прибуток фінустанови зріс на 12% — до 2,3 млрд фунтів стерлінгів, проте виявився нижчим за очікування аналітиків лондонського Сіті (2,42 млрд фунтів). Виручка піднялася на 3% у річному вимірі — до 7,4 млрд фунтів.

Показники стримало просідання прибутку в підрозділі торгівлі інструментами з фіксованою дохідністю на 19%. Водночас напрям торгівлі акціями продемонстрував найкращий квартал за понад десятиліття, принісши 1 млрд фунтів виручки (зростання майже на 50%). На початку торгів акції Barclays знижувалися на 2%, після чого частково відновили втрати.

Нагадаємо, за оцінками МВФ, штучний інтелект загрожує скороченням 40% робочих місць у світі, оскільки стрімкий розвиток технологій хоч і рятує світову економіку від падіння, проте створює виклики для працевлаштування, освіти та урядів.