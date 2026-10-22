ФОПи і компанії можуть погасити борги банкам під 0,1%: умови реструктуризації

Від початку 2022 року позичальники банків, які перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), повернули близько 1,594 млрд грн. Лише за січень–вересень 2026 року за програмами реструктуризації кредитів було погашено 157,44 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ФГВФО.

У Фонді пояснюють, що реструктуризація дозволяє адаптувати умови погашення кредитів до фінансових можливостей боржника та сформувати реалістичний графік повернення коштів.

Для банків, які ліквідуються, такі платежі є одним із джерел коштів для подальших розрахунків із кредиторами.

Які умови пропонують бізнесу

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації.

Вони передбачають перший внесок у розмірі 5%, щомісячне погашення боргу та повне повернення основної суми кредиту, процентів і комісій до завершення процедури ліквідації банку.

Ставка залежить від строку реструктуризації:

до 18 місяців — 0,1% річних;

19–24 місяці — 3%;

понад два роки — 5%.

Юрособа або ФОП має звернутися до банку-кредитора для погодження необхідних документів та графіка погашення.

Для фізосіб діють пільгові умови

Спрощені умови реструктуризації кредитів для фізичних осіб продовжені до 31 серпня 2027 року.

Для таких позичальників ставка становить 0,001% річних та 1 копійку комісії за умови дотримання мінімальних щомісячних платежів.

За іпотечними кредитами необхідно сплачувати від 10 тис. грн на місяць, за іншими кредитами — від 1 тис. грн. Для карткових кредитів на суму понад 100 тис. грн мінімальний платіж становить 5 тис. грн.

Якщо реструктуризований кредит не буде повністю погашений до завершення ліквідації банку, залишок такого боргу Фонд продаватиме в останню чергу.

Нагадаємо, раніше Фонд продовжив програму реструктуризації для фізичних осіб до 31 серпня 2027 року. Для юросіб і ФОП зберегли окремі умови з першим внеском 5% та ставками від 0,1% до 5% залежно від строку погашення.