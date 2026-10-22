Власник Politico запропонував викупити європейський підрозділ TikTok у китайської ByteDance

Очільник та співвласник німецького медіагіганта Axel Springer Матіас Депфнер виступив з ініціативою виокремити європейський підрозділ соцмережі TikTok із власності китайської ByteDance та запропонував участь своєї компанії у відповідній угоді.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За даними видання, медіамагнат, який на початку року придбав британське видання The Daily Telegraph за 575 млн фунтів стерлінгів, озвучив цю пропозицію під час ланчу в берлінській штаб-квартирі з послом США у Франції Чарльзом Кушнером — батьком зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Депфнер пропонував повторити для Європи модель США, де американський бізнес платформи оцінили у $14 млрд і створили спільне підприємство з інвесторами, включно з корпорацією Oracle Ларрі Еллісона, для контролю над даними й алгоритмами.

Зустріч формально була присвячена боротьбі з антисемітизмом у соціальних мережах, на ній були присутні депутати Бундестагу, журналісти та ексочільник Центральної ради євреїв Німеччини.

Депфнер публічно називав TikTok "однією з найнебезпечніших пропагандистських машин для поширення екстремістського контенту" та заявляв, що сервіс має бути або заборонений, або проданий "демократичним акціонерам".

Реакція в Євросоюзі та позиція ByteDance

Ініціатива Депфнера не знайшла підтримки: представники технологічного напряму Єврокомісії зустріли ідею без ентузіазму, а в китайській ByteDance заявили, що це "абсолютна вигадка, яка навіть не варта коментарів".

Водночас у самому холдингу Axel Springer підтвердили прихильність Депфнера американському сценарію для Європи та готовність долучитися до такої угоди.

Контакти з Кушнером також продемонстрували прагнення Депфнера налагодити прямі канали зв'язку з оточенням Трампа — навіть попри те, що минулого місяця Білий дім позбавив доступу журналістів Politico через їхні критичні матеріали. Раніше магнат уже проводив переговори з керівницею апарату президента США Сьюзі Вайлз і вручив премію Axel Springer інвестору Пітеру Тілю.

Оскільки план відокремлення не спрацював, провідні німецькі медіа холдингу Bild та Welt нещодавно все ж створили власні офіційні сторінки в TikTok, пояснивши це неможливістю ігнорувати ключовий канал поширення новин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власник TikTok залучив рекордний кредит на $29,6 млрд для розвитку штучного інтелекту, коли китайський гігант ByteDance отримав фінансування від майже 30 банків, збільшивши початковий розмір позики з 20 мільярдів доларів через ажіотажний попит кредиторів.