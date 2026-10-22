ФЛП и компании могут погасить долги банкам под 0,1%: условия реструктуризации

С начала 2022 года заемщики банков, находящиеся в ликвидации в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), вернули около 1,594 млрд грн. Только за январь-сентябрь 2026 по программам реструктуризации кредитов было погашено 157,44 млн грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГВФО.

В Фонде объясняют, что реструктуризация позволяет адаптировать условия погашения кредитов к финансовым возможностям должника и сформировать реалистичный график возврата средств.

Для ликвидируемых банков такие платежи являются одним из источников средств для дальнейших расчетов с кредиторами.

Какие условия предлагают бизнесу

Для юридических и физических лиц-предпринимателей с августа 2023 года действуют рекомендованные условия реструктуризации.

Они предполагают первый взнос в размере 5%, ежемесячное погашение долга и полный возврат основной суммы кредита, процентов и комиссий до завершения процедуры ликвидации банка.

Ставка зависит от срока реструктуризации:

до 18 месяцев - 0,1% годовых;

19–24 месяца – 3%;

более двух лет - 5%.

Юрлицо или ФЛП должно обратиться в банк-кредитор для согласования необходимых документов и графика погашения.

Для физлиц действуют льготные условия

Упрощенные условия реструктуризации кредитов для физических лиц продлены до 31 августа 2027 года.

Для таких заемщиков ставка составляет 0,001% годовых и 1 копейку комиссии при соблюдении минимальных ежемесячных платежей.

По ипотечным кредитам необходимо платить от 10 тыс. грн в месяц, по другим кредитам – от 1 тыс. грн. Для карточных кредитов на сумму свыше 100 тыс. грн. минимальный платеж составляет 5 тыс. грн.

Если реструктуризированный кредит не будет полностью погашен до завершения ликвидации банка, остаток такого долга будет продавать Фонд в последнюю очередь.

Напомним, ранее Фонд продлил программу реструктуризации для физических лиц до 31 августа 2027 года. Для юрлиц и ФЛП сохранили отдельные условия с первым взносом 5% и ставками от 0,1% до 5% в зависимости от срока погашения.