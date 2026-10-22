Уряд хоче відтермінувати стягнення податкових боргів з державних шахт і уранового підприємства

Уряд пропонує відтермінувати стягнення податкових боргів п’яти державних підприємств вугільної та урановидобувної галузей. Кабмін схвалив відповідний законопроєкт, який має допомогти підприємствам продовжити роботу та зберегти понад 10 тисяч робочих місць.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Які підприємства охоплять зміни

Тимчасовий мораторій пропонують запровадити для державних підприємств "СхідГЗК", "Добропіллявугілля-видобуток", "Львіввугілля", "Волиньвугілля" та "Регіональні електричні мережі".

Для цього потрібно внести зміни до Податкового кодексу України. Саме відтермінування стягнення боргів не означає їх списання.

На який строк відтермінують стягнення боргів

Законопроєкт передбачає, що стягнення податкової заборгованості відтермінують до завершення воєнного стану та ще на шість місяців після його припинення або скасування.

За задумом уряду, завдяки цьому підприємства зможуть спрямовувати наявні кошти на виробничі потреби, своєчасну виплату зарплат і переміщення державного майна з небезпечних районів.

"Стабільна робота підприємств видобувної галузі - це важлива складова енергетичної безпеки України. Розраховуємо на підтримку законопроєкту народними депутатами", — зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго готує державні шахти до приватизації та передачі Фонду державного майна, після чого для перспективних підприємств планували шукати приватних інвесторів.