RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,03

--0,05

EUR

50,56

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,29

45,15

EUR

51,10

50,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Уряд хоче відтермінувати стягнення податкових боргів з державних шахт і уранового підприємства

шахта
Податкові борги державних шахт можуть заморозити

Уряд пропонує відтермінувати стягнення податкових боргів п’яти державних підприємств вугільної та урановидобувної галузей. Кабмін схвалив відповідний законопроєкт, який має допомогти підприємствам продовжити роботу та зберегти понад 10 тисяч робочих місць.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Які підприємства охоплять зміни

Тимчасовий мораторій пропонують запровадити для державних підприємств "СхідГЗК", "Добропіллявугілля-видобуток", "Львіввугілля", "Волиньвугілля" та "Регіональні електричні мережі".

Для цього потрібно внести зміни до Податкового кодексу України. Саме відтермінування стягнення боргів не означає їх списання.

На який строк відтермінують стягнення боргів

Законопроєкт передбачає, що стягнення податкової заборгованості відтермінують до завершення воєнного стану та ще на шість місяців після його припинення або скасування.

За задумом уряду, завдяки цьому підприємства зможуть спрямовувати наявні кошти на виробничі потреби, своєчасну виплату зарплат і переміщення державного майна з небезпечних районів.

"Стабільна робота підприємств видобувної галузі - це важлива складова енергетичної безпеки України. Розраховуємо на підтримку законопроєкту народними депутатами", — зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго готує державні шахти до приватизації та передачі Фонду державного майна, після чого для перспективних підприємств планували шукати приватних інвесторів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності