ЗСУ використовуватимуть новий український бойовий модуль

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний дистанційно керований бойовий модуль "Хижак".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Які характеристики

Бойовий модуль "Хижак" може використовуватися як стаціонарно, так і на мобільній платформі. Встановлені на нього кулемети калібру 7.62 мм можуть споряджатися боєприпасами радянського зразка або стандарту НАТО.

Дистанційно керований модуль може вести вогонь на дистанціях стрілецького бою. Супроводжувати та вести вогонь у різних площинах: по цілях на землі чи у повітрі.

Стабілізація платформи дозволяє влучно вести вогонь навіть у русі.

Нагадаємо, українська компанія 3DTech стала першим вітчизняним виробником, який завершив процедуру кодифікації лінійки оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів Хижак REBOFF у Міністерстві оборони України.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.