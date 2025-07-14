ВСУ будут использовать новый украинский боевой модуль

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный дистанционно управляемый боевой модуль "Хищник".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Какие характеристики

Боевой модуль "Хищник" может использоваться как стационарно, так и на мобильной платформе. Установленные на него пулеметы калибра 7.62 мм могут снаряжаться боеприпасами советского образца или стандарта НАТО.

Дистанционно управляемый модуль может вести огонь на дистанциях стрелкового боя. Сопровождать и вести огонь в разных плоскостях: в целях на земле или в воздухе.

Стабилизация платформы позволяет точно вести огонь даже в движении.

Напомним, украинская компания 3DTech стала первым отечественным производителем, завершившим процедуру кодификации линейки оптоволоконных беспилотных авиационных комплексов Хищник REBOFF в Министерстве обороны Украины.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.