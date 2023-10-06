НБУ оштрафував Комінбанк на рекордні 135 мільйонів гривень

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства застосував у вересні заходи впливу до одного банку та десяти небанківських фінансових установ.

Зокрема, як ідеться у повідомленні фінрегулятора, на 135,15 мільйона гривень оштрафовано Комінбанк. Причиною названо, зокрема, незабезпечення роботи належної системи управління ризиками, незастосування ризик-орієнтовного підходу та невжиття належних заходів для мінімізації ризиків у сфері запобігання відмиванню доходів, надання недостовірної інформації про виконання вимог законодавства у ційсфері та неналежну верифікацію платника до проведення платіжної операції.

Окрім цього, Нацбанк направив устанві письмове застереження за неналежний стан внутрішніх документів щодо протидії згаданим явищам та відсутність у внутрішніх документах процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

Інше порушення Комінбанку полягає в неналежному запровадженні до 30 червня 2021 року комплексної інтегрованої системи автоматизації процесів фінансового моніторингу. Окрім цього, НБУ виявив подання йому статистичної звітності про валютні операції з помилками.

Також регулятор вирішив оштрафувати на 459 тисяч гривень сервіс мікрокредитування "Качай гроші" - за неналежний стан внутрішнішньої документації з питань запобігання відмиванню грошей, неналежне застосування в своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, неверифікацію клієнтів у визначеному порядку та незберігання документів (у тому числі електронних), зокрема щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

На трохи меншу суму - по 391 тисячі гривень - оштрафовано систему онлайн-платежів "Фінкіт" та компанію "Глобал-Фінанс", а саме за неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати НБУ інформацію чи документи щодо протидії відмиванню грошей, неналежність відповідної внутрішньої документації. До другої захід впливу застосовано також через неналежне формування та ведення анкет клієнтів, неналежну оцінку ризиків та подання звітності з помилками.

Штрафи в сумі 51 тисяча гривень за ненадання звітності отримали страхові брокери "Інсарт" та "Гранд Іншур". Крім того, письмові застереження застосовано до ТОВ "ФК "ІФК", ТОВ "ФК "Новий світ", ТОВ "ФК "ФінЕкстра", ТОВ "Френдлі Фінанс" та АТ "ФК "Аверс".

Нагадаємо, що за результатами серпня НБУ оштрафував державний Укрексімбанк на 3,45 мільйона гривень, а міжнародну платіжну систему GlobalMoney - на 10,1 мільйона. А мережа валютних обмінників "Фінод" (Одеса), про відкликання ліцензії якій НБУ повідомив ще 21 серпня, отримала ще й штраф у 3,9 мільйона гривень.