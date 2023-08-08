ПУМБ виправив недоліки, через які був оштрафований Нацбанком

Перший універсальний міжнародний банк зазначає, що вже виправив недоліки в сфері фінансового моніторингу, через які його оштрафував Національний банк України. Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

"Недоліки, які виявив регулятор, банком вже виправлено. На технічне удосконалення систем та програмного забезпечення скеровано майже 20 мільйонів гривень, що надає можливість використовувати новітні інструменти для підвищення ефективності роботи моніторингу та автоматичного контролю дотримання встановлених обмежень регулятора", - сказано в ньому.

Також ПУМБ згідно рекомендацій Нацбанку створив поетапний план дій з удосконалення процесів в цьому сегменті та розпочав його виконання. Нараховану ж йому суму штрафів банк вже сплатив.

При цьому там зазначають, що вважають суттєве посилення регулятором вимог щодо роботи фінансових установ "без сумніву, виправданою мірою у безпрецедентно складному режимі повномасштабної війни".

"Останні 17 місяців – час важких випробувань для України. Це перевірка на міцність не тільки людей, але і різних сфер фінансового ринку, у тому числі і банківського сектору... Протягом останніх місяців ПУМБ працював у складних та форс-мажорних обставинах, намагаючись своєчасно адоптуватись до оновлених вимог НБУ, аби гідно пройти всі етапи перевірок регулятора", - вказують у фінустанові.

Втім, там нарікають, що на впровадження деяких з них банку знадобилося "більше часу, ніж було надано". Наразі в ПУМБі запевняють, що він "стійко проходить військовий період і абсолютно готовий до нових випробувань".

"ПУМБ завжди вчасно сплачує всі податки та виконує усі зобов’язання перед державою. За 2022 рік банк перерахував до держбюджету понад 1,5 мільярда гривень. За перше півріччя 2023 року сума перерахованих ПУМБ податків і зборів вже становила 945 мільйонів гривень", - повідомили у банку.

Нагадаємо, що напередодні НБУ оголосив, що протягом липня застосував заходи впливу до трьох банків та 16 небанківських фінансових установ, головним чином через порушення у сфері фінмоніторингу. Найбільш суворий захід - штраф у 10,85 мільйона гривень - було застововано до ПУМБу. Зазначимо також, що ця фінустанова є найбільшим банком з приватним українським капітатом (власник - Рінат Ахметов).