НБУ оштрафував ПУМБ на майже 11 мільйонів гривень, а сервіс мікропозик CreditKasa - на 2,5 мільйона

Національний банк України у липні застосував заходи впливу до трьох банків та 16 небанківських фінансових установ. Як ідеться у повідомленні регулятора, йдеться про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Зокрема, штраф у розмірі 10,85 мільйона гривень застосовано до Першого українського міжнародного банку, що є найбільшим банком з приватним українським капітатом (належить Рінату Ахметову).

Як виявили в НБУ, ПУМБ допустив порушення закону про протидію відмиванню доходів в частині неналежної перевірки клієнта; неналежного виконання посилених заходів перевірки клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим; неналежного застосовування ризик-орієнтованого підходу; а також непередачі під час здійснення переказу коштів інформації про платника переказу.

Також банк допустив порушення положення НБУ про фінмоніторинг у частині незабезпечення онлайн-моніторингу та подальшого моніторингу інформації про платника переказів коштів; незабезпечення аналізу та виявлення фінансових операцій клієнтів, що містять індикатори підозрілості; а також невиявлення усіх критеріїв ризику відмивання доходів при аналізі інформації за результатами перевірки клієнтів.

Крім того, банк "Конкорд" було оштрафовано на 400 тисяч гривень за порушення зазначеного закону у частині несупроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача та платника. Сам цей банк, нагадаємо, 1 серпня було вирішено позбавити ліцензії та ліквідувати. На 51 тисячу гривень було також оштрафовано Кристалбанк за неналежне застосовування ризик-орієнтованого підходу.

В свою чергу, мікрокредитну організацію CreditKasa (ТОВ "Укр Кредит Фінанс") оштрафували за неналежну організацію та проведення первинного фінмоніторингу на 2,5 мільйона гривень.

Також регулятор застосував штрафи до цілої низки мережі пунктів обміну валют та інших фінкомпаній, зокрема, до ФК "Центрофінанс" - у 500 тисяч гривень, ФК "Альфа-Інвест Груп" та "Преміум Фінанс" - по 400 тисяч, ФК "Магнат" - 250 тисяч, ФК "Валта Груп" - 204 тисячі, ФК "Аверс" - 200 тисяч, ФК "Проксима", ФК "Бізнес-партнер" та "Укр-Транс-Кепітал" - по 51 тисячі, ФК "Октава Фінанс" - 50 тисяч.

До ФК "Стідва" застосовано символічний штраф у 1,7 тисячі гривент за те, що не стала на облік як суб’єкт первинного фінмоніторингу, до ФК "Фінансовий світ" - письмове застереження за неподання вчасно до НБУ плану заходів з фінмоніторингу, валютного нагляду та нагляду з питань реалізації санкцій, а до представництва Willis Polska S.A. - письмове застереження за неподання звітності з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.

Крім того, за низку порушень в сфері фінмоніторингу на 153 тисячі гривень оштрафовано страхову компанію "Кредо". В свою чергу, вінницьку мережу ломбардів "Приват" оштрафували на 51 тисячу гривент за ігнорування попереднього застереження Нацбанку.

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