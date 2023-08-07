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НБУ оштрафовал ПУМБ почти на 11 миллионов гривен, а сервис микрозаймов CreditKasa - на 2,5 миллиона
Национальный банк Украины в июле применил меры влияния к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям. Как говорится в сообщении регулятора, речь идет о нарушении законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, а также требований валютного законодательства.
В частности, штраф в размере 10,85 миллиона гривен применен к Первому украинскому международному банку, который является крупнейшим банком с частным украинским капиталом (принадлежит Ринату Ахметову).
Как выявили в НБУ, ПУМБ допустил нарушения закона о противодействии отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки клиента; ненадлежащего выполнения усиленных мер проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок; ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода; а также непередачу при осуществлении перевода средств информации о плательщике перевода.
Также банк допустил нарушение положения НБУ о финмониторинге в части необеспечения онлайн-мониторинга и последующего мониторинга информации о плательщике переводов средств; необеспечение анализа и выявления финансовых операций клиентов, содержащих индикаторы подозрительности; а также необнаружение всех критериев риска отмывания доходов при анализе информации по результатам проверки клиентов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, банк "Конкорд" был оштрафован на 400 тысяч гривен за нарушение указанного закона в части несопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе и плательщике. Сам этот банк, напомним, 1 августа было решено лишить лицензии и ликвидировать. На 51 тысячу гривен был также оштрафован Кристалбанк - за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.
В свою очередь, микрокредитную организацию CreditKasa (ООО "Укр Кредит Финанс") оштрафовали за ненадлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга на 2,5 миллиона гривен.
Также регулятор применил штрафы к целому ряду сетей пунктов обмена валют и других финкомпаний, в частности, к ФК "Центрофинанс" - в 500 тысяч гривен, ФК "Альфа-Инвест Груп" и "Премиум Финанс" - по 400 тысяч, ФК "Магнат" - 250 тысяч, ФК "Валта Груп" - 204 тысячи, ФК "Аверс" - 200 тысяч, ФК "Проксима", ФК "Бизнес-партнер" и "Укр-Транс-Кэпитал" - по 51 тысячи, ФК "Октава Финанс" - 50 тысяч.
К ФК "Стидва" применен символический штраф в 1,7 тысячи гривен за то, что не встала на учет как субъект первичного финмониторинга, к ФК "Финансовый мир" - письменное предупреждение за неподачу вовремя НБУ плана мероприятий по финмониторингу, валютному надзору и надзору по вопросам реализации санкций, а к представительству Willis Polska S.A. - письменное предупреждение за непредставление отчетности по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.
Кроме того, за ряд нарушений в сфере финмониторинга на 153 тысячи гривен оштрафована страховая компания "Кредо". В свою очередь, винницкую сеть ломбардов "Приват" оштрафовали на 51 тысячу гривен за игнорирование прежнего предупреждения Нацбанка.
Источник фото: ua.depositphotos.com