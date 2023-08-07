НБУ оштрафовал ПУМБ почти на 11 миллионов гривен, а сервис микрозаймов CreditKasa - на 2,5 миллиона

Национальный банк Украины в июле применил меры влияния к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям. Как говорится в сообщении регулятора, речь идет о нарушении законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, а также требований валютного законодательства.

В частности, штраф в размере 10,85 миллиона гривен применен к Первому украинскому международному банку, который является крупнейшим банком с частным украинским капиталом (принадлежит Ринату Ахметову).

Как выявили в НБУ, ПУМБ допустил нарушения закона о противодействии отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки клиента; ненадлежащего выполнения усиленных мер проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок; ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода; а также непередачу при осуществлении перевода средств информации о плательщике перевода.

Также банк допустил нарушение положения НБУ о финмониторинге в части необеспечения онлайн-мониторинга и последующего мониторинга информации о плательщике переводов средств; необеспечение анализа и выявления финансовых операций клиентов, содержащих индикаторы подозрительности; а также необнаружение всех критериев риска отмывания доходов при анализе информации по результатам проверки клиентов.

Кроме того, банк "Конкорд" был оштрафован на 400 тысяч гривен за нарушение указанного закона в части несопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе и плательщике. Сам этот банк, напомним, 1 августа было решено лишить лицензии и ликвидировать. На 51 тысячу гривен был также оштрафован Кристалбанк - за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

В свою очередь, микрокредитную организацию CreditKasa (ООО "Укр Кредит Финанс") оштрафовали за ненадлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга на 2,5 миллиона гривен.

Также регулятор применил штрафы к целому ряду сетей пунктов обмена валют и других финкомпаний, в частности, к ФК "Центрофинанс" - в 500 тысяч гривен, ФК "Альфа-Инвест Груп" и "Премиум Финанс" - по 400 тысяч, ФК "Магнат" - 250 тысяч, ФК "Валта Груп" - 204 тысячи, ФК "Аверс" - 200 тысяч, ФК "Проксима", ФК "Бизнес-партнер" и "Укр-Транс-Кэпитал" - по 51 тысячи, ФК "Октава Финанс" - 50 тысяч.

К ФК "Стидва" применен символический штраф в 1,7 тысячи гривен за то, что не встала на учет как субъект первичного финмониторинга, к ФК "Финансовый мир" - письменное предупреждение за неподачу вовремя НБУ плана мероприятий по финмониторингу, валютному надзору и надзору по вопросам реализации санкций, а к представительству Willis Polska S.A. - письменное предупреждение за непредставление отчетности по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.

Кроме того, за ряд нарушений в сфере финмониторинга на 153 тысячи гривен оштрафована страховая компания "Кредо". В свою очередь, винницкую сеть ломбардов "Приват" оштрафовали на 51 тысячу гривен за игнорирование прежнего предупреждения Нацбанка.

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