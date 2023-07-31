Россия наложила арест на активы Рината Ахметова, – росСМИ

Басманный районный суд Москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова, расположенные в России и временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Уголовное дело, по которому проведен арест, было открыто в сентябре 2020 года и касается финансирования "терроризма".

Следствие страны-агрессора считает, что с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (принадлежит Ахметову), спонсировали украинских защитников, включая бригаду "Азов".

Речь идет о десятках миллионов рублей, которые компания "Метинвест Евразия" (зарегистрирована в Москве) перечисляла в украинский банк ПУМБ, конечным бенефициаром которого является Ахметов. В РФ считают, что это происходило по указанию бизнесмена.

Под арест попали десятки объектов недвижимости в оккупированном Севастополе и российском Белгороде, 99,87% и 99% долей компании "Метинвест Евразия" в уставных капиталах ее "дочек" – ООО "Белгородметаллоснаб" и ООО "Пансионат "Горняк" соответственно, несколько автомобилей, а также десятки миллионов рублей на счетах организаций, фигурирующих в деле.

Как отмечает "Коммерсантъ", после начала полномасштабной войны в Украине компания "Метинвест Евразия", которой принадлежат краснодарский пансионат "Горняк" и белгородское ООО "Белгородметаллоснаб", начала демонстрировать резкое падение выручки. По итогам 2022 года прибыль фирмы снизилась на 74%, а результатом работы компании за год стал убыток в размере 1,9 млрд рублей.

Активы Ахметова в РФ: чем занимается "Метинвест Евразия"

"Метинвест" имеет две компании в России и Беларуси – "Метинвест Евразия" и "Метинвест Дистрибуция" соответственно, которые сбывали продукцию в эти страны.

В сентябре 2022 года СЕО группы "Метинвест" Юрий Рыженков рассказывал в интервью NV, что "Метинвест Дистрибуция" была одним из крупнейших поставщиков металлопродукции в Беларусь.

Только после полномасштабного вторжения РФ в Украину "Метинвест" принял решение о ликвидации в РФ и Беларуси. Топ-менеджер говорил, что в этих странах остаются работать операционные команды, которым предоставлены инструкции по ликвидации.

А в октябре стало известно, что 16 предприятий "Метинвеста" подали против России иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за ущерба, который страна-агрессор причинила имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года.

Ринат Ахметов: иски против России

Параллельно с РФ судится и Ринат Ахметов. В июне 2022 года он подал иск в ЕСПЧ, требуя принятия мер и компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России.

В апреле текущего года сообщалось, что бизнесмен инициирует арбитраж против РФ за активы, захваченные российскими оккупантами в Донецкой и Луганской областях еще в 2014-2017 годах.

Это касается десятков предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимости. Среди них – Енакиевский металлургический завод, "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и стадион "Донбасс Арена".