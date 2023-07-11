"Метинвест" хочет построить новый завод в Италии

Метинвест рассматривает возможность строительства нового завода в Италии. Об этом сказал в интервью для проекта FAQ talks генеральный директор горно-металлургической группы Юрий Рыженков.

"Для "Метинвеста" европейский рынок всегда был рынком номер один. Поэтому сейчас мы просто продолжаем эти процессы. Мы изучаем возможности, которые там могут быть, в первую очередь для того, чтобы усиливать наши возможности здесь, в Украине. Например, многие говорили о том, что мы рассматриваем возможность строительства нового завода в Италии. Это действительно так", - отметил он.

Как отметил Рыженков, завод нужно строить, чтобы загрузить украинские горнообогатительные комбинаты супервысококачественными окатышами. По его словам, это будет "прямая цепочка от Украины до Европы, это будет серьезный рынок сбыта" для продукции "Метинвеста", поскольку после Украины именно Италия была для компании вторым крупнейшим рынком.

Он также сообщил, что из-за последствий войны и блокады черноморских портов в настоящее время металлургические предприятия "Метинвеста" загружены на 60-70%, а ГОКи - вообще на 35-40% от довоенных показателей. При этом, хотя иностранные предприятия группы сейчас и загружены на 100%, львиную долю прибыли "Метинвест" генерирует именно в Украине.

Более того, рассказал гендиректор, этого хватает, чтобы обслуживать долги и полностью выполнять обязательства перед инвесторами, и такая ситуация прогнозируется и в ближайшем будущем.

Относительно планов компании в Украине Рыженков сообщил, что они, в частности, касаются выпуска новых продуктов на комбинатах "Запорожсталь" и "Каметсталь".

"Мы изучаем вопрос, как можно производить балку на имеющемся оборудовании или немного его восстановив в Каменском. Этот продукт можно будет использовать для строительства зданий или мостов. Мы смотрим, как на "Запорожстали" можно производить толстый лист. Есть примеры, где мы произвели толстый лист, уже отгрузили покупателям и имеем определенные отзывы", - сказал он.

Руководитель "Метинвеста" отметил, что речь идет о быстрых проектах по возобновлению поставок продуктов, которые были утрачены украинской металлургией в результате потери контроля над Мариуполем Донецкой области.

"Планы на ближайшие три-пять лет также больше связаны с восстановлением потенциала производства стальных продуктов в Украине. Сейчас они сосредоточены в основном на "Запорожстали" и "Каметстали". Ведь эти предприятия работают, мы знаем, что на них можно строить. Но, как я уже говорил, после освобождения Мариуполя мы сможем посмотреть, что можно локализовать и там", - добавил Рыженков.

Он отметил, что "Метинвест" сейчас не может реализовывать крупные инвестиции в Украине "по понятным причинам", но может заниматься дизайном, проектной документацией, прорабатывать технологические цепочки и так далее с тем, чтобы начать реализацию проектов сразу после окончания войны.