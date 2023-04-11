Ахметов подает еще один иск против РФ: будет судиться из-за активов, утраченных в 2014-2017 годах

Бизнесмен Ринат Ахметов инициирует арбитраж против РФ за активы, которые захватили российские оккупанты в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщила пресс-служба SCM.

Отмечается, что Ахметов потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или принудительного изъятия активов и инвестиций в 2014-2017 годах.

Речь идет о десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимости. Среди них – Енакиевский металлургический завод, ДТЭК Ровенькиантрацит, ДТЭК Свердловантрацит, учебно-тренировочная база "Кирша" и стадион "Донбасс Арена".

В SCM уверяют, что деньги из возмещений планируется направить на восстановление Украины.

Напомним, в 2017 году ДТЭК Рината Ахметова инициировала рассмотрение инвестиционного спора с Россией по активам компании в оккупированном Крыму. Позже был подан соответствующий иск в арбитражный суд в Гааге.

В 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Ахметов подал иск против страны-агрессора в Европейский суд по правам человека. В нем бизнесмен требовал принять меры и компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России.