Досвід ПУМБ: як зберегти і розвивати бізнес у війну

Сьогодні ПУМБ входить до ТОП-5 найактивніших банків на ринку за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», посідаючи 4-е місце за обсягом видач. Загальна ж сума фінансування бізнесу банком за минулий рік склала майже 16 млрд грн.

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Довіра клієнтів – це велика цінність для бізнесу, але й водночас висока відповідальність. Тому ПУМБ не зволікаючи відреагував на початок повномасштабного вторгнення в Україну та одразу прийняв низку важливих рішень на підтримку своїх клієнтів.

Банк запровадив кредитні канікули для корпоративних клієнтів терміном на кілька місяців не лише за тілом кредиту, а й за відсотками. У такий спосіб банк дав можливість бізнес-клієнтам сплатити своєчасно податки і зарплатню своїм співробітникам та провести критичні платежі, відтермінувавши платежі перед банком.

Трохи згодом банк запропонував перенесення або реструктуризацію тіла кредиту. В залежності від галузі, локації бізнесу та бізнес-моделі банк використовував індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Протягом пів року у ПУМБ було скасовано фіксовану комісію за еквайринг та суттєво знижено рівень комісії, яка стягувалась зі щоденного і щомісячного обороту клієнтів. Це не стосувалось клієнтів, які призупинили або втратили бізнес, адже з них банк не брав жодної комісії по розрахунках, навіть якщо вони проводили транзакції.

Банк окремо подбав про вимушено переміщений бізнес, створивши тарифний пакет «ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА», умови якого враховують усі нагальні потреби релокованого бізнесу та сприяють якнайшвидшому відновленню діяльності малого та середнього бізнесу на безпечній території.

Щодо бізнесу фізичних осіб, ПУМБ також одразу запровадив кредитні канікули для власників всіх кредитних продуктів, які діяли до вересня 2022 року, зберіг вигідні тарифи для власників дебетових карток банку: безкоштовне відкриття та обслуговування, безкомісійне зняття готівки в усіх банкоматах України, безкомісійні перекази на картку будь-якого банку у гривні у додатку ПУМБ Onlinе тощо.

Банк пишається тим, що попри найкритичніші обставини продовжив фінансувати український бізнес, підтримавши таким чином аграрну галузь країни у пікові сезони, представників сфери торгівлі та виробництва, транспорту та логістики. Найзатребуванішою серед клієнтів банку протягом року стала державна програма підтримки «Доступні кредити 5-7-9%», головна мета якої сьогодні – збереження бізнесу, робочих місць, підтримка підприємств, який мають труднощі з обслуговуванням боргу. За 2022 рік у рамках програми банк видав близько 8 млрд грн клієнтам малого, середнього та великого бізнесу. Програма підтримала клієнтів через рефінансування старих лімітів, які були за вищими відсотковими ставками, у ставку, яка більш адаптована у межах програми і є неринковою.

Сьогодні ПУМБ входить у ТОП-5 найактивніших банків на ринку за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», посідаючи 4-е місце за обсягом видач. Загальна ж сума фінансування бізнесу банком за минулий рік склала майже 16 млрд грн.

Отримати позику у ПУМБ з минулої осені можуть і ФОП, оформивши дистанційний кредит «всеБІЗНЕС» через особовий кабінет інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business. Рішення розпочати кредитування фізичних осіб-підприємців виявилось досить вчасним, адже допомогло багатьом власникам пройти крізь блекаути, придбавши на кредитні кошти генератори та встановивши Starlink. Для тих підприємців, хто досі не є клієнтом банку, запроваджено надлегкий спосіб відкриття рахунку онлайн з будь-якої точки країни або світу. Клієнту не потрібно приходити у відділення та підписувати папери, бо через інтернет-банкінг або мобільний застосунок він проходить ідентифікацію з платформою «Дія» і відкриває рахунок за п’ять хвилин!

Попри війну, ПУМБ не припинив запускати нові сервіси та продукти, які допомагають клієнтам в управлінні фінансами, і у роздрібному бізнесі. У вересні банк запропонував клієнтам новий кредитний продукт – картку всеМОЖУ Онлайн, а з жовтня зробив можливим замовлення дебетової карти всеКАРТА прямо у мобільному додатку ПУМБ Online, отримати яку можна за допомогою Нової пошти.

Для підтримки українського малого бізнесу та арту, просування донорських ініціатив і допомоги пораненим ПУМБ ініціював соціальний проєкт «Ми однієї крові». Ця ініціатива вже зібрала 3 мільйони гривень. Кошти пішли на закупівлю понад 1000 кровоспинних засобів тактично медицини та 34 доставки компонентів крові у гарячі точки, кожна доставка – це тисячі врятованих життів. Понад 700 українців стали донорами. Понад 6000 українців взяли участь у проєкті. Ми допомогли українському малому бізнесу на 6 мільйонів грн.

ПУМБ, як і раніше, вчасно сплачує всі податки. За рік війни банк перерахував до держбюджету понад 1,5 млрд грн, які в тому числі пішли на підтримку розвитку малого бізнесу.

Ми пишаємось українським бізнесом. Він навчився у війну не тільки виживати і відновлюватись, але й шукати можливості для подальшого розвитку.