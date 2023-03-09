ПУМБ: как сохранить и развивать бизнес во время войны

Сегодня ПУМБ входит в ТОП-5 самых активных банков на рынке по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", занимая 4-е место по объему выдач. Общая сумма финансирования бизнеса банком за прошлый год составила почти 16 млрд грн.

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Доверие клиентов – это большая ценность для бизнеса, но одновременно высокая ответственность. Поэтому ПУМБ не медля отреагировал на начало полномасштабного вторжения в Украину и сразу принял ряд важных решений в поддержку своих клиентов.

Банк ввел кредитные каникулы для корпоративных клиентов сроком на несколько месяцев не только по телу кредита, но и по процентам. Таким образом, банк дал возможность бизнес-клиентам уплатить своевременно налоги и зарплату своим сотрудникам и провести критические платежи, отсрочив платежи перед банком.

Немного погодя банк предложил перенос или реструктуризацию тела кредита. В зависимости от отрасли, локации бизнеса и бизнес-модели, банк использовал индивидуальный подход к каждому клиенту.

В течение полугода в ПУМБ была отменена фиксированная комиссия за эквайринг и существенно снижен уровень комиссии, которая взималась с ежедневного и ежемесячного оборота клиентов. Это не относилось к клиентам, которые приостановили или потеряли бизнес, ведь из них банк не принимал ни одной комиссии по расчетам, даже если они проводили транзакции.

Банк отдельно позаботился о вынужденно перемещенном бизнесе, создав тарифный пакет «ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА», условия которого учитывают все неотложные потребности релокированного бизнеса и способствуют скорейшему возобновлению деятельности малого и среднего бизнеса на безопасной территории.

Что касается бизнеса физических лиц, ПУМБ также сразу ввел кредитные каникулы для владельцев всех кредитных продуктов, действовавших до сентября 2022 года, сохранил выгодные тарифы для владельцев дебетовых карт банка: бесплатное открытие и обслуживание, бескомиссионное снятие наличных во всех банкоматах Украины, бескомиссионные переводы любого банка в гривне в приложении ПУМБ Onlinе и т.д.

Банк гордится тем, что, несмотря на самые критические обстоятельства, продолжил финансировать украинский бизнес, поддержав таким образом аграрную отрасль страны в пиковые сезоны, представителей сферы торговли и производства, транспорта и логистики. Самой востребованной среди клиентов банка в течение года стала государственная программа поддержки «Доступные кредиты 5-7-9%», главная цель которой – сохранение бизнеса, рабочих мест, поддержка предприятий, которые испытывают трудности с обслуживанием долга. За 2022 год в рамках программы банк выдал около 8 млрд. грн. клиентам малого, среднего и крупного бизнеса. Программа поддержала клиентов через рефинансирование старых лимитов, которые были по более высоким процентным ставкам, в ставку, которая более адаптирована в рамках программы и является нерыночной.

Сегодня ПУМБ входит в ТОП-5 самых активных банков на рынке по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", занимая 4-е место по объему выдач. Общая сумма финансирования бизнеса банком за прошлый год составила почти 16 млрд грн.

Получить ссуду у ПУМБ с минувшей осени могут и ФЛП, оформив дистанционный кредит «ВСЕБИЗНЕС» через личный кабинет интернет-банкинга ПУМБ Digital Business. Решение начать кредитование физических лиц-предпринимателей оказалось достаточно своевременным, ведь помогло многим владельцам пройти сквозь блекауты, приобретя на кредитные средства генераторы и установив Starlink. Для тех предпринимателей, кто до сих пор не является клиентом банка, введен сверхлегкий способ открытия счета онлайн из любой точки страны или мира. Клиенту не нужно приходить в отделение и подписывать бумаги, потому что через интернет-банкинг или мобильное приложение он проходит идентификацию с платформой «Действие» и открывает счет за пять минут!

Несмотря на войну, ПУМБ не перестал запускать новые сервисы и продукты, помогающие клиентам в управлении финансами и в розничном бизнесе. В сентябре банк предложил клиентам новый кредитный продукт – карту всеМОГУ Онлайн, а с октября сделал возможным заказ дебетовой карты всеКАРТА прямо в мобильном приложении ПУМБ Online, получить которую можно с помощью Новой почты.

Для поддержки украинского малого бизнеса и арта, продвижения донорских инициатив и помощи раненым ПУМБ инициировал социальный проект "Мы одной крови". Эта инициатива уже собрала 3 миллиона гривен. Средства пошли на закупку более 1000 кровоостанавливающих средств тактически медицины и 34 доставки компонентов крови в горячие точки, каждая доставка – тысячи спасенных жизней. Более 700 украинцев стали донорами. Более 6000 украинцев приняли участие в проекте. Мы помогли украинскому малому бизнесу на 6 миллионов гривен.

ПУМБ по-прежнему вовремя платит все налоги. За год войны банк перечислил в госбюджет более 1,5 млрд грн, в том числе ушедших в поддержку развития малого бизнеса.

Мы гордимся украинским бизнесом. Он научился в войну не только выживать и восстанавливаться, но и искать возможности для дальнейшего развития.