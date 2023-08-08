ПУМБ исправил недочеты, из-за которых был оштрафован Нацбанком

Первый универсальный международный банк отмечает, что исправил недочеты в сфере финансового мониторинга, из-за которых его оштрафовал Национальный банк Украины. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

"Недочеты, которые обнаружил регулятор, банком уже исправлены. На техническое усовершенствование систем и программного обеспечения направлено почти 20 миллионов гривен, что позволяет использовать новейшие инструменты для повышения эффективности работы мониторинга и автоматического контроля соблюдения установленных ограничений регулятора", - сказано в нем.

Также ПУМБ согласно рекомендациям Нацбанка создал поэтапный план действий по усовершенствованию процессов в этом сегменте и приступил к его выполнению. Начисленную же ему сумму штрафов банк уже оплатил.

При этом там отмечают, что считают существенное усиление регулятором требований к работе финансовых учреждений "без сомнения, оправданной мерой в беспрецедентно сложном режиме полномасштабной войны".

"Последние 17 месяцев – время тяжелых испытаний для Украины. Это проверка на прочность не только людей, но и разных сфер финансового рынка, в том числе и банковского сектора... В последние месяцы ПУМБ работал в сложных и форс-мажорных обстоятельствах, пытаясь своевременно адаптироваться к обновленным требованиям НБУ, чтобы достойно пройти все этапы проверок регулятора", - указывают в финучреждении.

При этом там сетуют, что на внедрение некоторых из них банку понадобилось "больше времени, чем было предоставлено". Ныне в ПУМБе уверяют, что он "устойчиво проходит военный период и абсолютно готов к новым испытаниям".

"ПУМБ всегда своевременно уплачивает все налоги и выполняет все обязательства перед государством. За 2022 год банк перечислил в госбюджет более 1,5 миллиарда гривен. За первое полугодие 2023 года сумма перечисленных ПУМБ налогов и сборов уже составила 945 миллионов гривен", - сообщили в банке.

Напомним, что накануне НБУ объявил, что в течение июля применил меры влияния к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям, главным образом из-за нарушений в сфере финмониторинга. Наиболее суровая мера - штраф в 10,85 миллиона гривен - была применена к ПУМБу. Отметим также, что это финучреждение является крупнейшим банком с частным украинским капиталом (владелец - Ринат Ахметов).