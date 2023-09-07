НБУ оштрафував Укрексімбанк на 3,5 мільйона гривень, а GlobalMoney - на 10 мільйонів

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства застосував у серпні заходи впливу до чотирьох банків та 17 небанківських фінансових установ.

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Зокрема, регулятор нагадує, що вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Конкорд" за систематичне порушення ним вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, зокрема незабезпечення належної системи управління ризиками. За останні ж два роки НБУ штрафував цей банк на 60,4 мільйона гривень.

Крім того, в серпні було виписано два штрафі державному Укрексімбанку - на 3,051 мільйона гривень і на 400 тисяч. Перший стосувався неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, неналежного здійснення посиленої перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, та неналежного застосуваня ризик-орієнтованого підхіду та незабезпечення налаштування окремих процесів у системі автоматизації фінмоніторингу. Другий стосувався порушень нормативно-правових актів НБУ щодо валютного нагляду.

В свою чергу, МТБ Банк (Чорноморськ, Одеська область) отримав штраф у 1 мільйон гривень за ненадання своєчасно та в повному обсязі запитуваної регулятором інформації про валютні операції.

Натомість Перший укрїнський міжнародний банк отримав письмове застереження через неналежну розробку та впровадження документів з питань протидії відмиванню доходів, відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, а також через надання недостовірної інформації про валютні операції на запити НБУ.

Окрім цього, НБУ оштрафував на 10,08 мільйона гривень міжнародну платіжну систему GlobalMoney (ТОВ "Глобалмані") за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Мережа валютних обмінників "Фінод" (Одеса), про відкликання ліцензії якій НБУ повідомив ще 21 серпня, отримала ще й штраф у 3,9 мільйона гривень за незабезпечення відділень системою відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів, ненаданні окремими відділеннями розрахункового документа при обміні валюти, невідповідність коштів у касі одного з підрозділів на момент перевірки, а також за скандальні відмови в обміні валюти, яка за всіма ознаками могла бути обміняна.

Фінкомпанію "Конверсія" було оштрафовано на 1,23 мільйона гривень також за ненадання розрахункового документа при обміні валюти, незастосування РРО взагалі у деяких відділеннях, неналежний облік купленої та/або проданої валюти, "хитре" облаштування робочих місць касирів, щоб клієнти не бачили перерахування готівки, та незабезпечення обладнання відділень системою відеоспостереження.

ТОВ "Преміум Фінанс", яке вже штрафувалося НБУ в липні на 400 тисяч гривень, отримало новий штраф у 293 тисячі за неналежний фінмоніторинг, а фінкомпанію "Альфа-Інвест Груп" оштрафовано на 51 тисячу гривень за неналежну розробку та впровадження внутрішніх документів щодо протидії відмиванню доходів та порядку обміну валюти.

Ломбард "Добрі традиції", ТОВ "Альянс Іншуренс", ТОВ "Страховий брокер "Сімпл Іншуранс" отримали штрафи по 51 тисячу гривень на неподання НБУ звітності, а ще низка небанківських фінустанов отримали символічні санкції.

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