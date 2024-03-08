НБУ рассматривает введение ограничений на карточные p2p-переводы - Гетманцев

Национальный банк Украины рассматривает введение ограничений на некоторые виды карточных переводов между физическими лицами (p2p-переводы), в рамках борьбы с нелегальной деятельностью. Эти ограничения будут касаться примерно 1% безналичных операций.

Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Укринформу".

По его словам, Нацбанк уже готовит законопроект с предложениями, направленными на ограничение исключительно аномальных операций, которые могут быть использованы для противоправной деятельности, такой как торговля наркотиками, алкоголем и табаком, а также незаконный игорный бизнес.

Гетманцев подчеркнул, что НБУ не планирует ограничивать 99% обычных безналичных операций, ежедневно совершаемых населением.

"Ограничения не будут касаться 99% безналичных операций, которые совершаются каждым из нас ежедневно. Речь идет только об определенных аномальных операциях, используемых торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многие физические лица", - сказал он.

Аномалия требует пояснений

По его словам, большинство безналичных транзакций, которые осуществляют граждане, являются стандартными. Однако есть случаи, которые выходят за пределы обычного, например, когда пенсионер получает средства на свой счет от сотни людей, которых он лично не знает. В криминальном мире такие действия получили название "дроперства" – когда лицо "сдает в аренду" свой банковский счет, собирая деньги от анонимных доноров за определенный процент, а затем переводит эти средства преступнику и это лишь один из примеров разнообразных схем.

Именно против таких операций и направлены предложенные Национальным банком меры.

"Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция Нацбанка для меня абсолютно понятна. Аномалия требует объяснений. Это ведь ни в коем случае не означает, что человек не может пользоваться услугами банков. Если объяснит, откуда и за что эти средства, и счет разблокируют, к человеку никаких вопросов не будет, - объясняет глава финкомитета.

Что касается финансового мониторинга, который уже и так осуществляется банками, Гетманцев отметил, что, несмотря на это, преступники находят способы обходить систему. Примером является ликвидация двух банков в прошлом году за участие в отмывании денег от нелегального игорного бизнеса, что подчеркивает необходимость усиления регуляций.

«Банковский финмониторинг работает, но это не мешает злоумышленникам рассчитываться за сомнительные операции и преступные действия. пример демонстрирует, что тех норм, которые существуют, по-видимому, недостаточно", - отмечает он.

Гетманцев убежден, что после ознакомления с подробными предложениями НБУ будет проведено публичное обсуждение, чтобы обеспечить взвешенный и комплексный подход к решению проблемы использования финансовых систем для преступных целей.

Минфин опроверг слухи о налогообложении поступлений на банковские карты

Министерство финансов отмечает отсутствие в Национальной стратегии доходов Украины на 2024-2030 упоминания о введении налога на получение каких-либо поступлений на карточки физических лиц.

Впрочем, в министерстве подтвердили, что согласно этой информации, все доходы физлиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом (сейчас это и есть 18 %).

После появления такой информации сам Гетманцев возмутился распространением в обществе информации о якобы будущем введении 18% налога на карточные переводы.

"Очередной самопровозглашенный безумный эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в Facebook, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством Нацстратегией доходов будет облагаться налогом 18%. В предновогоднем вакууме экономической информации, "новость" понесли. Зная ответ, сам еще раз перечитал стратегию", – написал он.