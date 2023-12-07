Айбокс Банк уплатил 550 миллионов гривен налогов, начисленных при проверке

Ликвидируемый Айбокс Банк перечислил Государственной налоговой службе 550 миллионов гривен, частично удовлетворив ее требования, начисленные по результатам проверки деятельности банка за период до принятия решения о его ликвидации.

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Как говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, перечисление осуществлено 5 декабря во исполнение его решения об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов (к которым относится и ГНС).

"Учитывая, что перечисленные банком средства должны быть направлены в госбюджет и стать ощутимой финансовой поддержкой воюющей страны, все процедурные моменты, такие как внесение изменений в реестр требований кредиторов, согласование увеличения размера частичного удовлетворения требований кредиторов восьмой очереди, перечисление средств и тому подобное фонд выполнил в сжатые сроки", - говорится в нем.

На сегодняшний день требования кредиторов Айбокс Банка удовлетворены на общую сумму 1,346 миллиарда гривен. В пределах гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка выплачено более 280 миллионов гривен (около 95% от общей гарантированной суммы, предназначенной к выплате).

Напомним, что решение о ликвидации Айбокс Банка было принято в марте этого года. Национальный банк Украины мотивировал это систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

30 ноября регулятор сообщил, что этот банк, а также банк "Конкорд", который было решено ликвидировать по тем же причинам, обжаловали соответствующие решения в судебном порядке. НБУ заявил, что готов доказывать в суде правомерность лишения лицензий этих банков.

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