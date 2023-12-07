Айбокс Банк сплатив 550 мільйонів гривень податків, нарахованих при перевірці

Айбокс Банк, що знаходиться у процедурі ліквідації, перерахував Державній податковій службі 550 мільйонів гривень, частково задовольнивши її вимоги, нараховані за результатами перевірки діяльності банку за період до прийняття рішення про його ліквідацію.

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Як ідеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, перерахування здійснено 5 грудня на виконання його рішення про задоволення вимог восьмої черги кредиторів (до яких відноситься й ДПС).

"Зважаючи на те, що перераховані банком кошти мають бути спрямовані до держбюджету і стати відчутною фінансовою підтримкою воюючої країни, усі процедурні моменти, як-то внесення змін до реєстру вимог кредиторів, погодження збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів восьмої черги, перерахування коштів тощо, фонд виконав у стислі терміни", - сказано в ньому.

На сьогодні вимоги кредиторів Айбокс Банку задоволені на загальну суму 1,346 мільярда гривень. У межах гарантованої суми відшкодування вкладникам банку виплачено понад 280 мільйонів гривень (майже 95% від загальної гарантованої суми, призначеної до виплати).

Нагадаємо, що рішення про ліквідацію Айбокс Банку було ухвалено в березні цього року. Національний банк України мотивував це систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

30 листопада регулятор повідомив, що цей банк, а також банк "Конкорд", який було вирішено ліквідувати за тими ж причинами, оскаржили відповідні рішення в судовому порядку. НБУ заявив, що готовий доводити в суді правомірність позбавлення ліцензій цих фінустанов.

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