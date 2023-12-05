Виробник титану "Велта" реструктуризував 6-мільярдний борг перед ПІБ: це найбільша подібна угода

Промінвестбанк, що знаходиться в процесі ліквідації уклав із компанією-виробником титану "Велта" угоду про реструктуризацію її заборгованості на 6 мільярдів гривень. Як повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, це стало найбільшою за сумою угодою з реструктуризації, укладеною за його програмою.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

"Майже 10 років "Велта" була заручником російського банку, всі наші спроби щодо реструктуризації боргу просто блокувались. Конструктивні перемовини розпочались лише після того, як Промінвестбанк був переданий в управління Фонду гарантування у 2022 році. Хочу зазначити, що "Велта" обслуговувала позику, здійснюючи платежі тіла та процентів", - прокоментував гендиректор компанії Андрій Бродський.

Як вказала, в свою чергу, заступниця директора-розпорядника ФГВ Ольга Білай, в останні два роки фіксується позитивна тенденцію: позичальники банків, що передаються під управління фонду, прагнуть врегулювати свою заборгованість, не накопичуючи борги.

"Ця справа показує, що реструктуризація є виграшною стратегією для усіх сторін. Позичальник може безперешкодно продовжувати ведення бізнесу; фонд і банки, що ліквідуються, отримують грошовий потік для задоволення вимог кредиторів цих банків та повернення коштів державі", - наголосила вона.

Зазначимо, що 1 вересня 2023 року ФГВ продовжив дію своєї програми з реструктуризації заборгованості позичальників-суб’єктів господарювання. Кожен такий позичальник може звернутись до банку-кредитора з документами-обґрунтуванням такого звернення, і після їх розгляду фонд ухвалює рішення про зміну умов погашення боргу.

Чому ПІБ виводять з ринку

Нагадаємо, що 12 травня 2022 року Верховна Рада схвалила указ Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 травня про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів.

У вказаному рішенні йдеться про конфіскацію Промінвестбанку, що належав російській державній корпорації "ВЕБ.РФ", а також Міжнародного резервного банку ("дочірнього" банку Сбербанку Росії).

В свою чергу, 25 лютого, на другий день російського військового вторгнення до України, Національний банк України вирішив Промінвестбанк та МР Банк ліквідувати, чим і займається зараз ФГВФО. Продаж активів ПІБ фонд почав якраз із майна "Велти".

Чому "Велта" заборгувала ПІБ

Йшлося про гірничо-збагачувальний комплекс, що складається з двох ліній з видобутку та переробки ільменітових руд на Бирзулівському родовищі біля села Коробчине Кіровоградської області. Втім, ані в липні, ані на наступному аукціоні в серпні 2022 року кредит із цією заставою продано не було, після чого про нові спроби не повідомлялося.

Сам комплекс був збудований у 2011 році, коли ПІБ став кредитором "Велти". Перша черга виробництва ільменіту (тобто титанового залізняку) була запущена в квітні 2012 року, друга - в серпні 2013 року.

Однак 8 жовтня 2014 року на території цеху гравітації №1 першої черги ГЗК сталася пожежа, внаслідок якої об'єкт було знищено майже повністю. Втрачені потужності першої черги вдалося відновити лише в 2016 році.

В 2017 році "Велта" домоглася через суди відтермінувати повернення позики на п'ять років до липня 2021 року. Однак у 2018 році Верховний суд скасував це рішення й відправив справу на новий розгляд в суд першої інстанції, який зрештою залишив її без розгляду.