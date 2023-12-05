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Виробник титану "Велта" реструктуризував 6-мільярдний борг перед ПІБ: це найбільша подібна угода
Промінвестбанк, що знаходиться в процесі ліквідації уклав із компанією-виробником титану "Велта" угоду про реструктуризацію її заборгованості на 6 мільярдів гривень. Як повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, це стало найбільшою за сумою угодою з реструктуризації, укладеною за його програмою.
"Майже 10 років "Велта" була заручником російського банку, всі наші спроби щодо реструктуризації боргу просто блокувались. Конструктивні перемовини розпочались лише після того, як Промінвестбанк був переданий в управління Фонду гарантування у 2022 році. Хочу зазначити, що "Велта" обслуговувала позику, здійснюючи платежі тіла та процентів", - прокоментував гендиректор компанії Андрій Бродський.
Як вказала, в свою чергу, заступниця директора-розпорядника ФГВ Ольга Білай, в останні два роки фіксується позитивна тенденцію: позичальники банків, що передаються під управління фонду, прагнуть врегулювати свою заборгованість, не накопичуючи борги.
"Ця справа показує, що реструктуризація є виграшною стратегією для усіх сторін. Позичальник може безперешкодно продовжувати ведення бізнесу; фонд і банки, що ліквідуються, отримують грошовий потік для задоволення вимог кредиторів цих банків та повернення коштів державі", - наголосила вона.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зазначимо, що 1 вересня 2023 року ФГВ продовжив дію своєї програми з реструктуризації заборгованості позичальників-суб’єктів господарювання. Кожен такий позичальник може звернутись до банку-кредитора з документами-обґрунтуванням такого звернення, і після їх розгляду фонд ухвалює рішення про зміну умов погашення боргу.
Чому ПІБ виводять з ринку
Нагадаємо, що 12 травня 2022 року Верховна Рада схвалила указ Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 травня про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів.
У вказаному рішенні йдеться про конфіскацію Промінвестбанку, що належав російській державній корпорації "ВЕБ.РФ", а також Міжнародного резервного банку ("дочірнього" банку Сбербанку Росії).
В свою чергу, 25 лютого, на другий день російського військового вторгнення до України, Національний банк України вирішив Промінвестбанк та МР Банк ліквідувати, чим і займається зараз ФГВФО. Продаж активів ПІБ фонд почав якраз із майна "Велти".
Чому "Велта" заборгувала ПІБ
Йшлося про гірничо-збагачувальний комплекс, що складається з двох ліній з видобутку та переробки ільменітових руд на Бирзулівському родовищі біля села Коробчине Кіровоградської області. Втім, ані в липні, ані на наступному аукціоні в серпні 2022 року кредит із цією заставою продано не було, після чого про нові спроби не повідомлялося.
Сам комплекс був збудований у 2011 році, коли ПІБ став кредитором "Велти". Перша черга виробництва ільменіту (тобто титанового залізняку) була запущена в квітні 2012 року, друга - в серпні 2013 року.
Однак 8 жовтня 2014 року на території цеху гравітації №1 першої черги ГЗК сталася пожежа, внаслідок якої об'єкт було знищено майже повністю. Втрачені потужності першої черги вдалося відновити лише в 2016 році.
В 2017 році "Велта" домоглася через суди відтермінувати повернення позики на п'ять років до липня 2021 року. Однак у 2018 році Верховний суд скасував це рішення й відправив справу на новий розгляд в суд першої інстанції, який зрештою залишив її без розгляду.