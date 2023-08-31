В Україні продовжили ще на рік кредитні канікули для позичальників банків, що ліквідуються

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ще на рік до 31 серпня 2024 року уніфіковані пільгові умови реструктуризації кредитної заборгованості позичальників банків, які ліквідуються. Про це йдеться в рішенні виконавчої дирекції фонду №1040 від 24 серпня.

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Передбачено, що для фізосіб-позичальників таких банків процентна ставка за кредитним договором складає 0,001% річних, а розмір комісій, передбачених кредитними договорами, - на рівні 1 копійки. Такі умови застосовуватимуться для позичальників з місяця, наступного за місяцем, в якому вони до цих умов приєдналися.

Погашення заборгованості має здійснюватися щомісячно, починаючи з місяця приєднання до цих умов, у розмірі та згідно з графіком, визначеними умовами кредитного договору, але не менше ніж 10 тисяч гривень для кредитів, забезпечених іпотекою, та 5 тисяч для кредитів, отриманих з використанням картки і борг за якими на дату приєднання особи до умов погашення становив більше 100 тисяч гривень.

Для інших мінімальна сума щомісячного погашення становить 1 тисячу гривень. Якщо ж позичальником є військовий, що проходив службу після 24 лютого 2022 року, то йому не нараховуватимуть проценти та комісії незалежно від виконання вказаних умов.

Для приєднання до пільгових умов погашення додаткових угод до кредитного договору та договорів забезпечення підписувати не треба - судячи з рішення ФГВФО, достатньо почати платити щонайменше у згаданій вище сумі.

Якщо ж позичальник тричі порушить графік виплати, пільгові умови з нього знімуть і він знову матиме платити за умовами, визначеними своїм кредитом, з місяця, наступного за місяцем порушення.Повернутися в режим кредитних канікул до кінця серпня 2024 він вже не зможе.

Натомість якщо позичальник поверне до 1 вересня 2024 року всю прострочену заборгованість, йому продовжать пільгову реструктуризацію до повного погашення кредиту.

Нагадаємо, що вперше реструктуризацію для позичальників банків, які ліквідуються, ФГВ запровадив 14 березня 2022 року, причому термін дії умов розповсюджувався на період з 24 лютого.

Тоді передбачалося, що кредитні канікули триватимуть до дати, що настане через три місяця після завершення воєнного стану в Україні, якщо фонд не вирішить інакше. У вересні ж 2022 року було оголошено, що вони діятимуть лише до вересня 2023 року.

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