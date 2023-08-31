В Украине продлили еще на год кредитные каникулы для заемщиков ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил еще на год до 31 августа 2024 года унифицированные льготные условия реструктуризации кредитной задолженности заемщиков ликвидируемых банков. Об этом говорится в решении исполнительной дирекции фонда №1040 от 24 августа.

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Предусмотрено, что для физлиц-заемщиков таких банков процентная ставка по кредитному договору составляет 0,001% годовых, а размер комиссий, предусмотренных кредитными договорами, – на уровне 1 копейки. Такие условия будут применяться для заемщиков с месяца, следующего за месяцем, в котором они к этим условиям присоединились.

Погашение задолженности должно осуществляться ежемесячно, начиная с месяца присоединения к этим условиям, в размере и согласно графику, определенным условиям кредитного договора, но не менее 10 тысяч гривен для кредитов, обеспеченных ипотекой, и 5 тысяч для кредитов, полученных с использованием карты и долг по которым на дату присоединения лица к условиям погашения составлял более 100 тысяч гривен.

Для других минимальная сумма ежемесячного погашения составляет 1000 гривен. Если же заемщиком является военный, проходивший службу после 24 февраля 2022 года, ему не будут начислять проценты и комиссии независимо от выполнения указанных условий.

Для присоединения к льготным условиям погашения дополнительных соглашений к кредитному договору и договоров обеспечения подписывать не нужно - судя по решению ФГВФЛ, достаточно начать платить по меньшей мере вышеуказанную сумму.

Если же заемщик трижды нарушит график выплаты, льготные условия с него снимут и он снова будет платить по условиям, определенным своим кредитом, с месяца, следующего за месяцем нарушения. Вернуться в режим кредитных каникул до конца августа 2024 года он уже не сможет.

Если же заемщик вернет к 1 сентября 2024 года всю просроченную задолженность, ему продлят льготную реструктуризацию до полного погашения кредита.

Напомним, что впервые реструктуризацию для ликвидируемых заемщиков банков ФГВ ввел 14 марта 2022 года, причем срок действия условий распространялся на период с 24 февраля.

Тогда предполагалось, что кредитные каникулы продлятся до даты, которая наступит через три месяца после завершения военного положения в Украине, если фонд не решит иначе. Однако в сентябре 2022 года было объявлено, что они будут действовать только до сентября 2023 года.

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