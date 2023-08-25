Максимум NPL еще впереди: почему рано говорить о сокращении доли проблемных кредитов

Национальный банк обнародовал статистику кредитного рынка за 1 полугодие 2023 года и данные о неработающих займах (NPL). В том числе, НБУ сделал акцент на том, что объем неработающих кредитов в банках в январе-июне уменьшился на 7 млрд грн до 425 млрд грн , в том числе, за июнь доля NPL сократилась на 0,2 п.п.

Но изменение объема проблемной задолженности в банковской системе происходит преимущественно за счет списания NPL с балансов банков. Фактически, это крайняя мера на тот случай, когда с кредитами уже ничего невозможно сделать. Ни реструктуризировать, ни принудительно взыскать. То есть, такие кредиты становятся чистым убытком банка, и он вынужден их утилизировать.

Кроме того, следует рассматривать ситуацию с проблемной задолженностью с разных сторон и анализировать динамику на длительном временном отрезке. Например, с января 2022 по июль 2023 года доля NPL в портфелях банков выросла с 30% почти на 9 п.п . Поэтому, говорить о том, что на рынке есть устойчивая тенденция к сокращению NPL, преждевременно. Особенно с оглядкой на состояние экономики. Ведь украинский бизнес продолжает работать в крайне непростых условиях. И многие заемщики испытывают сложности с погашением займов, что приводит к планомерному накоплению проблемной задолженности.

В то же время, за последние пару месяцев мы наблюдаем постепенное оживление кредитования . И не исключено, что осенью доля NPL действительно начнет сокращаться более активно. Но, опять-таки, это будет происходить номинально. Из-за «размывания» доли токсичных кредитов в общей сумме выданных займов, в связи с дальнейшим списанием безнадежных долгов с банковских балансов и за счет замещения списанных NPL теми кредитами, просрочка по которым еще не достигла критической точки. В реальности проблемные долги никуда не деваются.

Разумеется, к списанию банки прибегают далеко не всегда . Например, с крупными корпоративными заемщиками кредиторы по-прежнему пытаются вести диалог и выискивают приемлемые условия реструктуризации. Но только если такие заемщики не потеряли активы из-за оккупации или боевых действий. Банкам сейчас невыгодно запускать процедуру принудительного взыскания. Ведь не факт, что у заемщика есть ликвидный залог. А даже если таковой имеется, с его последующей реализацией могут возникнуть большие сложности. В то время как реструктуризация – рассрочка, снижение процентной ставки – дает возможность заемщику сохранить свой бизнес, а банку – получить перспективу возврата хотя бы части суммы долга (впрочем, обычно она превышает стоимость залога).

Есть еще такой вариант, как перекредитование или рефинансирование «старых» долгов . Тогда заемщик сможет и дальше обслуживать кредиты, а банку не придется их списывать. Впрочем, подобный механизм можно применять только в отношении тех кредитов, которые выдавались уже во время войны под максимальный процент. Такие «дорогие» займы банк может перекредитовывать по льготным ставкам, чтобы не допустить их попадания в категорию проблемных. Но поскольку львиная доля кредитов была выдана бизнесу еще до 24 февраля 2022 года, и именно в этой категории наибольшая концентрация NPL, рефинансирование в данном случае, увы, невозможно.

Из позитивных сигналов хотелось бы отметить снижение учетной ставки Нацбанка до 22% . В теории, этот шаг должен подтолкнуть кредитные ставки вниз и подстегнуть темпы кредитования. Но, по моему мнению, снижение если и будет, то незначительным. Кредиты вряд ли станут дешевле 23-25% годовых. А для бизнеса такие ставки по-прежнему неподъемны. Особенно если говорить о более долгосрочных инвестиционных кредитах, а не только об овердрафтах и займах на пополнение оборотных средств сроком до года.

И главная проблема даже не в уровне ставок , а в том, что банки все еще не готовы полноценно кредитовать экономику. Как по причине серьезных военных рисков, так и в виду низкой платежеспособности потенциальных заемщиков. В обозримом будущем кредитование останется преимущественно в рамках государственных программ. Также кредиты будут доступны ограниченному числу проверенных клиентов, которые еще могут обслуживать свои долги.

Что касается NPL, то ситуация с проблемными кредитами будет развиваться в зависимости от трех ключевых факторов .

Первый – темпы прироста нового кредитного портфеля. Поскольку этот прирост вряд ли будет существенным, то и сокращение на его фоне доли NPL тоже будет незначительным, в пределах 0,5-1 п.п. за квартал. Второй – динамика списания проблемной задолженности и продажа права взыскания по некоторым кредитным портфелям. От активности подобных процессов будет зависеть изменение (уменьшение) объема токсичных кредитов.

Третий – взыскание долгов. С розничными займами все стандартно. Банк какое-то время пытается добиться погашения кредита своими силами, а потом передает его коллекторам. С долгами бизнеса все не так просто. Банк исходит из реального финансового состояния заемщика и старается найти точки соприкосновения, чтобы не допустить переход кредита в категорию необслуживаемых.



Соответственно, чем эффективнее банки смогут проводить работу с проблемными заемщиками, и чем больше им придется списывать NPL, тем красивее будут цифры, которые демонстрируют сокращение «плохого» портфеля.

Но в целом, если вынести списание за скобки, доля проблемных кредитов продолжит расти, опережая темпы прироста нового кредитного портфеля.