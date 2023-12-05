Производитель титана "Велта" реструктуризировал 6-миллиардный долг перед ПИБ: это крупнейшая подобная сделка

Находящийся в процессе ликвидации Проминвестбанк заключил с компанией-производителем титана "Велта" соглашение о реструктуризации ее задолженности на 6 миллиардов гривен. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц, это стало крупнейшим по сумме соглашением по реструктуризации, заключенным по его программе.

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"Почти 10 лет "Велта" была заложником российского банка, все наши попытки реструктуризации долга просто блокировались. Конструктивные переговоры начались только после того, как Проминвестбанк был передан в управление Фонда гарантирования в 2022 году. Хочу отметить, что "Велта" обслуживала ссуду, осуществляя платежи тела и процентов", - прокомментировал гендиректор компании Андрей Бродский.

Как указала, в свою очередь, заместитель директора-распорядителя ФГВ Ольга Билай, в последние два года фиксируется положительная тенденция: заемщики передающихся под управление фонда банков стремятся урегулировать свою задолженность, не накапливая долги.

"Это дело показывает, что реструктуризация является выигрышной стратегией для всех сторон. Заемщик может беспрепятственно продолжать ведение бизнеса; фонд и ликвидируемые банки получают денежный поток для удовлетворения требований кредиторов этих банков и возврата средств государству", - подчеркнула она.

Отметим, что 1 сентября ФГВ продлил действие своей программы по реструктуризации задолженности заемщиков-субъектов хозяйствования. Каждый такой заемщик может обратиться в банк-кредитор с документами с обоснованием такого обращения, и после их рассмотрения фонд принимает решение об изменении условий погашения долга.

Почему ПИБ выводят с рынка

Напомним, что 12 мая 2022 года Верховная Рада одобрила указ Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 мая. о принудительном изъятии в Украине объекты права собственности России и ее резидентов.

В указанном решении говорится о конфискации Проминвестбанка, принадлежавшего российской государственной корпорации "ВЭБ.РФ", а также Международного резервного банка ("дочернего" банка Сбербанка России).

В свою очередь, 25 февраля, на второй день российского военного вторжения в Украину, Национальный банк Украины решил Проминвестбанк и МР Банк ликвидировать, чем и занимается сейчас ФГВФЛ. Продажу активов ПИБ фонд начал как раз с имущества "Велты".

Почему "Велта" задолжала ПИБ

Речь шла о горно-обогатительном комплексе, состоящем из двух линий по добыче и переработке ильменитовых руд на Бирзуловском месторождении возле села Коробчино Кировоградской области. Впрочем, ни в июле, ни на следующем аукционе в августе 2022 года кредит с этим залогом не было продан, после чего о новых попытках не сообщалось.

Сам комплекс был построен в 2011 году, когда ПИБ стал кредитором "Велты". Первая очередь производства ильменита (то есть титановой железной руды) была запущена в апреле 2012 года, вторая – в августе 2013 года.

Однако 8 октября 2014 года на территории цеха гравитации №1 первой очереди ГОКа произошел пожар, в результате которого объект был уничтожен почти полностью. Утраченные мощности первой очереди удалось восстановить лишь в 2016 году.

В 2017 году "Велта" добилась через суды отсрочки возврата займа на пять лет до июля 2021 года. Однако в 2018 году Верховный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который в итоге оставил его без рассмотрения.