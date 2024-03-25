В Нацбанку повідомили, скільки рахунків відкрили користувачі платіжних послуг у 2023 році

Станом на 01.01.2024 рахунки користувачам були відкриті в 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг. Їх загальна кількість досягла 185,1 млн шт.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Проаналізували дані на початок цього року і ділимося з вами результатами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом кількість користувачів досягла 82 млн осіб. Це майже на 3% більше, ніж станом на початок 2023 року (станом на 01.01.2023 – 79 млн).

Загальна кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 15,5% порівняно з попереднім роком і становила 185,1 млн шт. (станом на 01.01.2023 – 160,2 млн шт.).

Крім того, кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно, й надалі збільшується.

"Наразі понад дві третини всіх користувачів, які мають рахунки в надавачів платіжних послуг, обслуговують ці рахунки дистанційно: 89,2% суб’єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно)", - пояснюють у Нацбанку.

Детальніша статистика станом на 01.01.2024 – нижче в інфографіці.

Інфографіка: Нацбанк України

Раніше повідомлялося, що у 2023 році, незважаючи на продовження повномасштабної війни, більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими. Так, українці в 2023 році здійснили безготівкових розрахунків на 6,1 трлн грн.

Додамо, що українці стали відкривати більше карткових рахунків. Як писало Delo.ua в статті "Українці оформлюють більше банківських карток, але середні чеки падають. Як і чому змінюються платіжні звички громадян", протягом І півріччя 2023 року зросла як загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні, так і частка активних платіжних карток (якими користувалися принаймні раз на місяць) на руках у населення.

Також нещодавно стало відомо, що НБУ планує заборонити бізнесу приймати готівкові перекази від фізичних осіб. При цьому для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб – готівкою чи безготівково.

Фото: ua.depositphotos.com