НБУ планує заборонити бізнесу приймати готівкові перекази від фізичних осіб

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Регулятор планує виключити можливість отримання готівки за розрахунками із фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, з метою підвищення прозорості платіжних операцій регулятор планує осучаснити порядок проведення та оформлення небанківськими фінансовими установами переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті України, а саме виключити можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Також передбачається:

оновити окремі вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет;

зменшити терміни проведення Національним банком відповідних досліджень.

"Такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні”", - підкреслили в НБУ .

ДОВІДКА:

Переказ коштів без відкриття рахунку – платіжна послуга, що надається платнику з метою переказу коштів у готівковій чи безготівковій формах отримувачу або надавачу платіжних послуг, який діє від імені отримувача, під час якої надавач цієї послуги не використовує відкритий у нього рахунок платника та/або отримувача.

Нагадаємо, Національний банк України розглядає введення обмежень на деякі види карткових переказів між фізичними особами (p2p-перекази), в рамках боротьби з нелегальною діяльністю. Ці обмеження стосуватимуться приблизно 1% безготівкових операцій.