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Категория
Банки
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НБУ планирует запретить бизнесу принимать наличные переводы от физических лиц

Национальный банк Украины
Национальный банк. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Регулятор планирует исключить возможность обналичивания по расчетам с физическими лицами, осуществляемыми путем перевода средств без открытия счета.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что с целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует осовременить порядок проведения и оформления небанковскими финансовыми учреждениями перевода средств без открытия счета в национальной валюте Украины, а именно исключить возможность обналичивания субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, осуществляемыми путем перевода средств без открытие счета.

Также предлагается:

  • обновить отдельные требования по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет;
  • снизить сроки проведения Национальным банком соответствующих исследований.

"Такие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине"", - подчеркнули в НБУ.

Разъяснение НБУ

Как пояснили в НБУ, регулятор планирует усилить прозрачность операций по обналичиванию средств.

"Речь идет о том, что наличные средства, перечисленные гражданами в пользу ФЛП/юридических лиц, должны быть обязательно засчитаны поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме", - объясняют в НБУ.

Там добавляют, что для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц – наличными или безналичными.

СПРАВКА:

Перевод средств без открытия счета – платежная услуга, предоставляемая плательщику с целью перевода средств в наличной или безналичной форме получателю или предоставлятелю платежных услуг, действующему от имени получателя, в ходе которой поставщик этой услуги не использует открытый у него счет плательщика и/или получателя .

Напомним, Национальный банк Украины рассматривает введение ограничений на некоторые виды карточных переводов между физическими лицами (p2p-переводы) в рамках борьбы с нелегальной деятельностью. Эти ограничения будут касаться примерно 1% безналичных операций.

Автор:
Светлана Манько