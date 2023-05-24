Рейд в Белгородскую область. Легионеры и добровольцы могли отойти к границе с Украиной, – ISW

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР), которые заходили в Белгородскую область РФ, могли отойти ближе к границе с Украиной или за пределы страны-агрессора. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны по итогам 23 мая.

"Российские войска, вероятно, оттеснили силы РДК и ЛСР по меньшей мере в приграничный населенный пункт Козинка и, возможно, за пределы российской территории", - сообщили аналитики.

Козинка расположена примерно в 76 км к юго-востоку от города Сумы.

Расположение российского села Козинка

Как отметили в ISW, российские источники распространили кадры, на которых военные обстреливали позиции техники РДК и ЛСР у пограничного пункта "Козинка" ночью, и заявили, что утром силы РФ отбили Козинку и ее пограничный пункт.

"Геолоцированные кадры российских государственных СМИ показывают поврежденные и уничтоженные автомобили на блокпосте. Некоторые российские источники утверждали, что силы РДК и ЛСР закрепились в церкви Козинка, но по предварительным данным, к вечеру российские силы могли вытеснить их", - пишут аналитики.

Также источники ISW утверждали, что 23 мая российские войска начали операции по очистке Козинки и Глотового (расположено к востоку от Козинки).

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные в тот день, показывают последствия обстрела села Гора-Подол (около 6 км к северо-западу от Козинки) и российскую пехоту, патрулирующую между Грайвороном (около 7 км к северо-западу от Козинки) и Горой-Подолом.

"Это свидетельствует о том, что бойцы РДК и ЛСР больше не занимают или никогда не занимали позиций в населенном пункте. Однако непонятно, захватили ли РДК и ЛСР какие-то села 22 или 23 мая. В ЛСР заявили, что личный состав легиона и корпуса продолжал действовать в Белгородской области 23 мая", – отметили в ISW.

Напомним, 22 мая в сети появилась информация о том, что нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ – в регионе раздавались взрывы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что участниками событий в Белгородской области являются российские патриоты, желающие изменить политический режим в своем государстве.

Власти российского региона вводили "режим контртеррористической операции", но позже отменили его. Кроме того, по данным украинской разведки, россияне проводили срочную эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища, расположенного недалеко от города Грайворон.