В Минобороны рассказали, кто стоит за событиями в Белгородской области

Ситуация в Белгородской области – это предполагаемый внутренний российский кризис, назревавший еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Россияне недовольны тем, что делает Владимир Путин с их государством, потому восстали против его режима.

Такое мнение высказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что участниками событий в Белгородской области являются российские патриоты, желающие изменить политический режим в своем государстве.

"Это патриоты России, насколько мы понимаем. Люди, восставшие фактически против путинского режима. Потому что то, что делает Путин с Российской Федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они граждане России", - отметила Маляр.

По ее мнению, это сугубо внутренний российский кризис, который был предсказуем.

"Рано или поздно все это должно было привести именно к тому, что происходит сейчас на Белгородщине", - пояснила Маляр.

По ее словам, все понимают, что режим Путина нужно менять.

"Эта критическая масса просто накопилась именно сейчас. Это не то, что возникло вдруг. Это недовольство постепенно скапливалось", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что это внутрироссийские тенденции, продиктованные желанием граждан изменить политическое устройство страны и прекратить кровавую войну, развязанную Кремлем.

Напомним, в понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что якобы нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ. Выяснилось, что там легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию для создания "полосы безопасности" для защиты украинцев.

Спикер ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане Российской Федерации, украинские силы не имеют к этому никакого отношения.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Украина наблюдает за событиями в Белгородской области России, однако не имеет к ним непосредственного отношения.