У Міноборони розповіли, хто стоїть за подіями у Бєлгородській області

Ситуація в Бєлгородській області – це передбачувана внутрішня російська криза, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни невдоволені тим, що робить Володимир Путін із їхньою державою, тому повстали проти його режиму.

Таку думку висловила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що учасниками подій у Бєлгородській області є російські патріоти, які хочуть змінити політичний режим у своїй державі.

"Це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони – громадяни Росії", - зауважила Маляр.

На її думку, це суто внутрішня російська криза, яка була передбачуваною.

"Рано чи пізно все це повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині", - пояснила Маляр.

За її словами, всі розуміють, що режим Путіна треба змінювати.

"Ця критична маса просто назбиралася саме зараз. Це не те, що виникло раптом. Це невдоволення поступово накопичувалось", - підкреслила Маляр.

Вона додала, що це внутрішньоросійські тенденції, продиктовані бажанням громадян змінити політичний устрій країни та припинити криваву війну, яку розв’язав Кремль.

Нагадаємо, в понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що нібито неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ. З'ясувалося, що там легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Речник ГУР Андрій Юсов наголосив, що операцію проводять виключно громадяни Російської Федерації, українські сили не мають до цього ніякого відношення.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Україна спостерігає за подіями у Бєлгородській області Росії, проте не має до них безпосереднього відношення.