Кадыров пообещал отомстить Украине за атаку на Москву. Данилов напомнил ему, кому на самом деле нужно мстить

Главе Чечни Рамзану Кадырову стоит мстить президенту России Владимиру Путину, а не угрожать Украине из-за атаки дронов на Москву.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это росияне принесли на чеченскую землю столетия рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженые города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить", - отметил он.

Напомним, утром 30 мая россияне массово начали жаловаться на взрывы в результате атаки дронов. Экстренные службы утверждали о повреждении фасада и окон в трех многоэтажках Москвы. Также взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах в Подмосковье.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, атака дронов на Москву и Подмосковье – это "протест беспилотников".

Кадыров обвинил в атаке Киев и заявил, что скоро покажет Украине, "что такое месть в полном смысле слова".