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Кадыров пообещал отомстить Украине за атаку на Москву. Данилов напомнил ему, кому на самом деле нужно мстить

Кадыров пообещал отомстить Украине за атаку на Москву. Данилов напомнил ему, кому на самом деле нужно мстить
Алексей Данилов. Фото: Facebook-страница секретаря СНБО

Главе Чечни Рамзану Кадырову стоит мстить президенту России Владимиру Путину, а не угрожать Украине из-за атаки дронов на Москву.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это росияне принесли на чеченскую землю столетия рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженые города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить", - отметил он.

Напомним, утром 30 мая россияне массово начали жаловаться на взрывы в результате атаки дронов. Экстренные службы утверждали о повреждении фасада и окон в трех многоэтажках Москвы. Также взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах в Подмосковье.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, атака дронов на Москву и Подмосковье – это "протест беспилотников".

Кадыров обвинил в атаке Киев и заявил, что скоро покажет Украине, "что такое месть в полном смысле слова".

Автор:
Нина Комащенко