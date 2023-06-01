Кремль наказав Кадирову замінити "вагнерівців" у Бахмуті – ISW

Російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил "вагнерівців" із Бахмута.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 31 травня Кадиров заявив, що чеченські сили отримали нові накази і тепер відповідають за лінію фронту в Донецькій області України.

За його словами, чеченські підрозділи повинні розпочати "активні бойові дії" і "звільнити низку населених пунктів". Чеченський спецназ "Ахмат" і полк спеціального призначення "Північ-Ахмат" перекинуті на Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька, додав Кадиров.

Міноборони Росії заявило, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецназу "Ахмат" проводять наступальні операції на Мар'їнському напрямку.

Крім того, російське військове командування наказало Росгвардії та чеченським військам Ахмата розпочати наступальні дії на лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях.

Наразі аналітики ISW не помітили жодних ознак наступальних операцій чеченців у Запорізькій та Херсонській областях.

Згідно з даними ISW, чеченські війська в основному залишалися в резерві після бойових дій у Маріуполі, Сіверськодонецьку та Лисичанську, і їх активна участь обмежувалася деякими наступальними діями в районі Білогорівки Луганської області.

Аналітики також фіксували, як кадировці діяли як поліцейські сили в тилу на окупованих територіях півдня України та проводили локальні бойові розвідувальні операції в Запорізькій області.

Раніше Кадиров заявляв, що станом на 8 травня в Чечні перебуває 3300 військовослужбовців Північно-Ахматського полку. Однак, аналітики ISW висловили припущення, що Кадиров економив свої сили, утримуючи їх на місці, замість направлення на передову.

"Обмежена участь чеченських підрозділів на передовій поряд з упором Кадирова на вербування може свідчити про те, що Кадиров не наважується задіяти свої сили для проведення наступальних операцій в Україні, попри свої ультранаціоналістичні наративи", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що заява Кадирова про те, що в Україні перебуває 7000 бойовиків, близька до правди, то його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій.

За даними ISW, Кремль також може спробувати розірвати відносини Кадирова із засновником групи "Вагнер" Євгеном Пригожиним і знову підкреслити федеральну владу над чеченськими силами.

Нагадаємо, Кадиров пообіцяв помститися Україні за атаку дронів на Москву. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав йому, кому насправді треба мститися