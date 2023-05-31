В Минобороны рассказали об усилении обстрелов на Бахмутском направлении, несмотря на остановку наступления врага

Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что под контролем украинских сил обороны остаются "некоторые объекты" на юго-западных окраинах Бахмута Донецкой области, в частности фактически они контролируют въезды в город, при этом в последние дни уже не продвигаются на флангах. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона.

"По сути, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена. Так кажется по новостям, что там затишье, потому что с нашей стороны уже несколько суток не продвигается", - отметила Маляр.

Однако, по ее словам, это только впечатление, а в действительности ситуацию нельзя называть затишьем, поскольку враг лишь увеличил количество артиллерийских обстрелов.

"То есть, он меняет инструменты. Чтобы вы понимали, до какого предела дошли эти обстрелы: это цифра, которая соизмерима с тем, когда были самые острые бои в Бахмуте", - добавила замминистра.

Она указала, что россияне сейчас занимаются перегруппировкой и заменой "вагнеровцев" на регулярные войска, однако украинские военные "всячески мешают им это делать". Маляр подчеркнула, что обе стороны готовятся и усиливаются к дальнейшим действиям.

"За счет того, что вокруг Бахмута часть господствующих высот мы все же заняли, это позволяет сильно донимать врага и усложнять все задачи, которые он там пытается выполнить... Это не означает, что наши войска стоят. Они выполняют другие военные задачи, которые мы не можем объявлять. Это задачи, направленные на повышение боеспособности наших войск", – описала представительница Минобороны.

Напомним, что еще неделю назад, по словам Маляр, украинские военные контролировали часть частного сектора на юго-западе Бахмута. При этом основатель российской ЧПК "Вагнер" Евгений Пригожин еще 20 мая объявил о полном взятии под контроль города после почти десяти месяцев боев. С другой стороны, украинским силам обороны в мае удалось, наоборот, отбить небольшие территории возле города, особенно к юго-западу от него.