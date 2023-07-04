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В НАТО спрогнозировали, получит ли Украина западные истребители во время контрнаступления
Вопрос предоставления Украине современных западных истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе. ВСУ не получат самолеты, пока продолжается контрнаступление.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в комментарии LBC.
"Дискуссия об истребителях важна, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала этого контрнаступления", - отметил он.
По его словам, нельзя сейчас смешивать две дискуссии – об истребителях и контрнаступлении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Я считаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию", - заявил глава Военного комитета НАТО, комментируя, может ли Украина выиграть войну без истребителей.
Напомним, Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Уже к июлю предстоит готовая программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16. Свою помощь в тренировке украинских лётчиков также предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
Ранее Министерство обороны США получило официальный запрос от Дании по подготовке украинских летчиков на самолетах F-16 на территории европейских стран.
После этого исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о начале тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16, однако в Воздушных силах ВСУ опровергли эту информацию.