В НАТО спрогнозировали, получит ли Украина западные истребители во время контрнаступления

Вопрос предоставления Украине современных западных истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе. ВСУ не получат самолеты, пока продолжается контрнаступление.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в комментарии LBC.

"Дискуссия об истребителях важна, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала этого контрнаступления", - отметил он.

По его словам, нельзя сейчас смешивать две дискуссии – об истребителях и контрнаступлении.

"Я считаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию", - заявил глава Военного комитета НАТО, комментируя, может ли Украина выиграть войну без истребителей.

Напомним, Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Уже к июлю предстоит готовая программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16. Свою помощь в тренировке украинских лётчиков также предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Ранее Министерство обороны США получило официальный запрос от Дании по подготовке украинских летчиков на самолетах F-16 на территории европейских стран.

После этого исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о начале тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16, однако в Воздушных силах ВСУ опровергли эту информацию.