Зеленский призвал Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский призывает американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, даже если само обретение членства в Альянсе состоится только после войны.

Об этом сообщает CNN .

Зеленский отметил, что Байден является тем "лидером, которое принимает решение" о том, будет ли Украина в НАТО или нет.

"Он – за то, чтобы мы в будущем были в НАТО. Прямо сейчас необходимо официальное приглашение в НАТО, это очень важно", - сказал Зеленский в интервью CNN, полная версия которого будет опубликована 5 июля.

Президент также подчеркнул, что он понимает, что на самом деле Украина не сможет вступить в Альянс, пока идет война, но приглашение будет очень важным сигналом и стимулом для украинских солдат.

"Сейчас. Это очень важно", – сказал Зеленский в ответ на вопрос, почему бы не дождаться приглашения позже.

Он добавил, что очень важно чувствовать, что Украина будет рядом с союзниками в будущем.

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – подчеркнул Зеленский.

Следующий саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.

Что касается посетит ли президент Украины Владимир Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для поступления все еще остается более отдаленной перспективой.