"Що, в біса, ми чекаємо?": Джонсон розкритикував Британію за повільне надання зброї Україні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії, Борис Джонсон, висловив жорстку критику стосовно уряду своєї країни та закликав Лондон і його союзників негайно надати Україні ще більше необхідної військової техніки, включаючи далекобійні ракети.

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Про це пише Тhe Guardian

Джонсон, який налагодив тісні стосунки з українським Володимиром Зеленським після початку війни з Росією, закликав Велику Британію надати Україні більше гаубиць, крилатих ракет Storm Shadow і безпілотні технології.

"Я запитував це раніше і запитую знову: чого в біса ми чекаємо?", - сказав Джонсон журналістам і розкритикував нинішній уряд Великобританії через його повільну політику щодо України, заявивши, що слід терміново надати більше озброєнь, про які запитує Київ.

За його словами, українці хочуть не теплих слів, а зброї, щоб довести справу до кінця, і тому він не розуміє, чому союзники зволікають.

"Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо подивитися цим людям в очі і пояснити затримку? Протягом усієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те саме сьогодні?", - він сказав.

Видання пише, що Джонсон звернувся не лише до Великої Британії, але й до США та інших західних країн, а також до тих країн, які ще не вирішили, на чиєму вони боці, таких як Індія.

"Якщо Путін переможе жахливе повідомлення облетить світ: що це був момент коли демократія пообіцяла протистояти автократії, а ми провалили це", – написав він.

За інформацією видання, жодна західна країна не надала Україні війська, але США надали військову допомогу на понад 43 мільярди доларів, а Велика Британія є другим за величиною донором, наразі виділивши 4,6 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні.

Вона також бере участь у програмі навчання 30 000 нових і існуючих Українські кадри до кінця року.

Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив під час свого призначення, що він з нетерпінням чекає "продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна".

Зауважимо, сьогодні стало відомо, що Велика Британія передала Україні партію важких дронів Malloy, які здатні перевозити зброю до лінії фронту або евакуювати поранених.