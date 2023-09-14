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"Що, в біса, ми чекаємо?": Джонсон розкритикував Британію за повільне надання зброї Україні
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії, Борис Джонсон, висловив жорстку критику стосовно уряду своєї країни та закликав Лондон і його союзників негайно надати Україні ще більше необхідної військової техніки, включаючи далекобійні ракети.
Про це пише Тhe Guardian
Джонсон, який налагодив тісні стосунки з українським Володимиром Зеленським після початку війни з Росією, закликав Велику Британію надати Україні більше гаубиць, крилатих ракет Storm Shadow і безпілотні технології.
"Я запитував це раніше і запитую знову: чого в біса ми чекаємо?", - сказав Джонсон журналістам і розкритикував нинішній уряд Великобританії через його повільну політику щодо України, заявивши, що слід терміново надати більше озброєнь, про які запитує Київ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, українці хочуть не теплих слів, а зброї, щоб довести справу до кінця, і тому він не розуміє, чому союзники зволікають.
"Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо подивитися цим людям в очі і пояснити затримку? Протягом усієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те саме сьогодні?", - він сказав.
Видання пише, що Джонсон звернувся не лише до Великої Британії, але й до США та інших західних країн, а також до тих країн, які ще не вирішили, на чиєму вони боці, таких як Індія.
"Якщо Путін переможе жахливе повідомлення облетить світ: що це був момент коли демократія пообіцяла протистояти автократії, а ми провалили це", – написав він.
За інформацією видання, жодна західна країна не надала Україні війська, але США надали військову допомогу на понад 43 мільярди доларів, а Велика Британія є другим за величиною донором, наразі виділивши 4,6 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні.
Вона також бере участь у програмі навчання 30 000 нових і існуючих Українські кадри до кінця року.
Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив під час свого призначення, що він з нетерпінням чекає "продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна".
Зауважимо, сьогодні стало відомо, що Велика Британія передала Україні партію важких дронів Malloy, які здатні перевозити зброю до лінії фронту або евакуювати поранених.